Nem csak társadalmilag hasznos, de üzletileg is életképes

Tizenkét társadalmilag hasznos szervezetet üzletileg is életképessé vált egy hasznos program segítségével.

Az Erste Bank 2016 végén indította útjára az Erste Stiftunggal (ERSTE Alapítvánnyal), az IFUA Nonprofit Partnerrel és a SIMPACT-tel összefogva az EU által társfinanszírozott SEEDS (Social Enterprise Establishment and Development Support) programot, amelyben az esélyegyenlőtlenséget csökkentő, a rászorulók életminőségének javítását elősegítő társadalmi vállalkozásoknak kínált segítséget.

A közösség számára hasznos elképzelések gyakorlati megvalósításának sokszor akadálya, hogy az ötletgazdáknak nincs tapasztalatuk egy szervezet létrehozásában, hatékony működtetésében, fejlesztésében. Ezért a program elsődleges célja nem az anyagi támogatás, hanem a tudás bővítése volt: az induló társadalmi vállalkozások önerőből nehezen jutnak el ugyanis arra a pontra, hogy tovább fejlődésükhöz már csak a pénz hiányozzon. Az Erste SEEDS Program az indulás buktatóinak leküzdésére, valamint a működő szervezetek vállalkozásfejlesztésére jött létre.

A másfél éves programban részt vevő 67 társadalmi vállalkozást több mint 200 jelentkezőből választották ki. A program során az érintett szervezetek széles körű – az üzleti tervezési és marketing ismeretektől a vezetői képességekig terjedő – képzésben és mentori támogatásban részesültek: összesen 9 képzési napon vehettek részt és mintegy 90 mentor segítette a munkájukat. A program első felében 48 üzleti terv született meg és közel 15 szervezet jutott új forráshoz, az Erste Bank pedig összesen közel 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást osztott szét a résztvevők között.

A program eredményeként a résztvevők közül 12 szervezetet sikerült eljuttatni addig, hogy társadalmi vállalkozásként befektetőket is keresni tudjon. A befektetőknek szóló javaslatokat alapos piackutatás, versenytárs-elemzés és pénzügyi modellezés előzte meg. A tevékenységek a társadalmi hatás széles spektrumát ölelik fel. Név szerint:

A Glacces alkalmazás a siketeket segíti a kommunikációban: a beszélt nyelvet valós időben fordítja le jelnyelvre, és jeleníti meg azt egy 3D-ben animált avatar segítségével a kijelzőn. A letört szemetesek, lekopott zebrák, a kátyúk és egyéb közterületi problémák online bejelentésére létrehozott Járókelő Egyesület weboldala és applikációja. A hátrányos helyzetű művészek munkáinak értékesítésére létrehozott és ezzel az ilyen tevékenységet támogató szervezetek integrációját is segítő Kabinet Galéria. A kisgyermekesek munkavállalását új közösségi irodaformával, a CoWorkKiddel segítő Loffice.A könnyen szállítható és tárolható, kerekesszékesek számára is használható katamarán létrehozását tervező Mediátor és Társa Kft. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató gyalogos futárszolgálat, a Nagy Lépés. A teherkerékpárok széles körű, magánszemélyek által és ipari környezetben is felhasználható modelljeit készítő debreceni Re-cikli. Az értelmi sérültek és a hátrányos helyzettel élők munkavállalását segítő Salva Vita Alapítvány Segítő Vásárlás programja. A fogyatékossággal élőket érő mindennapi kihívásokkal szembesítő szabadulószobát tervező pécsi Speckó mozgalom.A Tegyünk Együtt Peréért Szociális Szövetkezet, amely méhészeti eszközök gyártásával kíván foglalkozni, munkanélküliek foglalkoztatása révén. A romák és nem romák közötti interkulturális találkozókat szervező budapesti Uccu Alapítvány. A hajléktalanok lakáshoz juttatásával foglalkozó, mobil és modulházak létrehozását megcélzó Utcáról Lakásba! Egyesület.

Szalay Orsolya, az Erste Bank Social Banking területének vezetője szerint rendkívüli eredmény, hogy a program másfél éve alatt az indulók közel 90 százaléka aktív résztvevő maradt, ahogyan kiemelkedő az is, hogy több mint 20 százalékuk jutott el a befektető-keresésig.