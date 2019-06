Nemet mondott a brit parlament a megállapodás nélküli kilépésre, Juncker pedig az időhúzásra

Ámokfutás

Most már minden nap bohózatba illő fordulatokkal folytatódik az Egyesült Királyság ámokfutása az európai uniós kilépés körül: a frakciókra szakadt parlament szüntelenül ülésezik, van, hogy egy szavazat dönt lényeges kérdésben, de még olyan is volt, hogy döntetlen lett a szavazás. A kormányfő közben újra feszegetné a határokat Brüsszelben, de az EU határozott: szigorúan be kell tartani a múlt héten hozott határozatot. Jövő héten végső döntés következik, nincs több időhúzás.

Kormány és ellenzék

Tegnap tárgyalóasztalhoz ült a kormányfő, Theresa May és az ellenéki munkáspárt vezére, Jeremy Corbyn. Ezt közel három éve kellett volna megtenniük, amikor a kormányfő megkezdte tevékenységét, és akkor összehozni azt a megoldást, amely mögött a legnagyobb parlamenti támogatottság van. Megegyezésre persze most sem jutottak az első nap: Jeremy Corbyn közölte, hogy a kormányfő nem tett olyan nagy engedményeket, mint amire ő számított.

Lehetőségeik

De mit is tehet a két politikus az utolsó pillanatban? A gyakorlatban azt, hogy olyan jövőbeli keretrendszert dolgoznak ki, amely elég ahhoz, hogy a parlamentben jövő hét közepéig a munkáspárti képviselők megszavazzák a kormányfő háromszor már elutasított megállapodását. Ebben az esetben május 22-ig történő rövid, technikai halasztás után az ország mégiscsak rendezetten és időben léphet ki az Unióból.

Ha ez nem megy, bármiben is egyeznek meg, nincs más út, mint hosszú halasztást kérni, melynek indoklásában akár újabb népszavazás is szerepelhet, ugyanis az EU most már csak akkor hajlik erre, ha garanciát kap arra, hogy nem az eddigi módon folyik tovább a huzavona. Jean-Claude Juncker tegnap kijelentette, hogy nincs több rövidtávú halasztás, ha parlament nem fogadja el a megállapodást.

Kiélezett szavazások

Közben a parlament is szinte éjjel-nappal üzemel: a legfőbb döntés tegnap az volt képviselői indítványra, hogy az Egyesült Királyság nem léphet ki az Európai Unióból megállapodás nélkül. A szavazás igen kiélezett volt: mindössze egy szavazaton múlt a dolog. Ez alapján óriási nyomás nehezedik a kormányfőre, hogy a jövő heti EU-csúcson kérjen hosszú, 1-2 éves halasztást, alaposan megindokolva, hogy az elfogadható legyen a 27 tagállamnak.

A Ház még egy kérdésben szavazott: egy képviselő indítványozta, hogy a parlament egy napra újra vehesse át a hatalmat, és maga döntsön, de patthelyzet alakult ki: ugyanannyian szavaztak mellette, mint ellene. Ilyen esetben a házelnök szavazata dönt, John Bercow a szokásjognak megfelelően a kormány mellett, azaz nemmel szavazott.

Mi történhet?

Összegezve a jelenlegi állás: a miniszterelnök és az ellenzéki vezér meg kell, hogy állapodjon abban, hogy vagy megszavazza a parlament az EU-val kötött szerződést, és a kapcsolódó politikai nyilatkozatot módosítják, vagy arról, hogy milyen feltételekkel kér az ország 1-2 éves hosszabbítást, ebben az esetben részt is kell vennie az európai parlamenti választásokon.