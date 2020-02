5 tipp stresszoldásra

Ön stresszes? - Ki nem az? Most mutatunk öt olyan módszert, amellyel oldhatja a feszültséget. Vegyük komolyan a stresszt, mert egy idő után betegséget okoz.

1. Kineziológia

Egyszerű példa: ha valakit testnevelés órán a lassúsága vagy más miatt megszégyenítettek, lenéztek, könnyen elindulhat az elhízás felé, mert rögzült benne, hogy nincs értelme mozognia, hiszen ügyetlen. Az ilyen múltbéli traumák lenyomatai egész életünkben ott rejtőznek a testünkben, amelyek blokként, gátlásként, vagy akár betegséggé fejlődve nem engedik kiteljesedni az illetőt. Ilyen és ehhez hasonló érzelmi blokkokat tud feloldani a kineziológia, tehát az okokat tárja fel, amivel beindul a szervezet öngyógyító mechanizmusa.

A biofedback izomteszttel

a kineziológia felszabadítja a gátolt tudatosságot, oldja az energetikai blokkokat, melyeket régi negatív élmények, élethelyzetek, érzések okoztak.

A jelen és a múltbéli stresszek feloldása speciális korrekciós technikákkal történik.

2. Csontkovács/kiropraktőr

Hihetetlen, hogy a tartós feszültség és stressz milyen deformitásokat tud okozni a gerincben és az izmokban! A stressz olyan mértékben megkeményíti és megrövidíti az izmokat, amely a csigolyákat elmozdítva számtalan tünetet produkálhat: fej- és derékfájást, lábrövidülést, fülzúgást, dekoncentrációt, ideg becsípődést. Például a nyaki 7-es csigolya elmozdulása pajzsmirigy problémákat okozhat, míg a háti 2-es és 3-as csigolya nyomott idegpályája légzési és asztmatikus panaszokat, az ágyéki 4-eshez tartozó ideg nyomása lumbágót, nehéz vizelést, prosztata problémákat eredményezhet. A jó csontkovács fájdalom nélkül helyreteszi a ízületeket, amivel szimmetriába hozza a testet, hogy újra harmonikusan tudjon működni.

3. Lebegő fürdő

Kevesen ismerik a relaxáció új dimenzióját. A Holt-tengerből származó sós vízzel teli kádban való lebegés semmihez nem hasonlítható élményt nyújt a fáradt léleknek. Van olyan kapszula, amelynek a teteje lezárható, majd a fények egy idő után kialszanak, és tökéletes sötétség borul a testmeleg vízben pihenőre. A súlytalan lebegést egyesek a méhen belüli, tudatalatti élményhez hasonlítják, mások olyan érzésről számolnak be, mintha fizikai határok nélkül léteznének a végtelen űrben. A kellemes zene és aromák elősegítik azt is, hogy a mindennapokból kiszakadva fél órát úgy töltsenek el, amikor minden gondolatot a kádon kívül hagyva megújult emberként szállnak ki a vízből. Fél órányi lebegés felér 3-4 óra alvással. A fél óra leteltével érdemes lassan „visszatérni” az életbe, azaz érdemes nem egyből egy tárgyalásra rohanni.

4. Masszázs

Sokan képtelenek a megfelelő relaxációra, ezért tud csodát művelni a masszázs, amelyet elsősorban az izmokban felgyűlt feszültség enyhítésére alkalmaznak, de emellett csökkenti a stresszt és az immunrendszerre is hatékony. A masszázs nem csak a bőrre és izmokra van hatással, hanem csodálatosan kisimítja az idegrendszert és a lelket is. A bőrkontaktuson alapuló módszer simítást, dörzsölést, gyúrást és vibrációs elemeket is alkalmaz. A mechanikus ingerek nem csak fokozzák az agy endorfin termelődését, hanem gátolják a fájdalomingerek agyba jutását is, így fájdalomcsillapítók nélkül enyhítenek a kínokon. Az egész szervezetre jótékony hatással van a masszázs, rendszeres kezelés esetén megszűnhetnek krónikus ízületi és belgyógyászati problémák, és az általános közérzet is javul. 80-féle masszázs közül választhatunk.

5. Autogén tréning

A százéves, könnyen elsajátítható relaxációs technika segít abban, hogy felismerjük a stressz egyértelmű jeleit, s képessé válunk idegrendszerünket nyugalmi tónusra hangolni és kialakítani az úgynevezett pszichovegetatív egyensúlyt. Tehermentesítjük végre a sok stressz miatt állandóan feszült testünket és milliónyi ingertől terhelt elménket. Az autogén tréninggel élettani változásokat érhetünk el, azaz a stressz okozta állapotokkal ellentétes dolgokat produkálhatunk: megnyugszunk, fellélegzünk, izmaink ellazulnak, emésztésünk helyre jön, ismét jól alszunk. Az ellazult, módosult tudatállapotban képesek leszünk meditálni, amikor gondolataink hihetetlen teremtő erejét is megtapasztalhatjuk. 8-12 hétig terapeuta segítsége szükséges, utána a legfontosabb a napi szintű önálló gyakorlás.

K.O.