Mitöl lesz sikeres pályakezdő valaki?

Egyre több cég vár gyakorlati tudást a pályakezdőktől, ezért az ambiciózus fiatalok már a tanulmányaik alatt igyekeznek minél több szakmai tapasztalatot szerezni, hogy versenyképes munkavállalóként léphessenek a munkaerőpiacra. A gyakornoki munka mellett nagyszerű lehetőséget biztosítanak erre az esettanulmányi versenyek is. Az OTP Bank szerint ezek az események valós, izgalmas helyzeteken keresztül engednek betekintést a munka világába, segítenek a készségek fejlesztésében, valamint remek kapcsolatépítési lehetőséget is jelentenek. A bank az elmúlt időszakban két rangos esettanulmányi versenyen is képviseltette magát, ahol elsősorban a leendő gazdasági szakemberek elérése volt a cél.