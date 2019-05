Lakásbiztosítás: mire igen, mire nem terjed ki

A statisztikák szerint tízből hét lakástulajdonost legalább egyszer már ért kár az elmúlt évtizedben. Az otthonbiztosítással rendelkezők harmada öt éve vagy még annál is régebben módosította szerződését, ráadásul közel 10 százalékuk nem tudja, hogy pontosan mire is terjed ki a biztosítása.

Az ingatlanbiztosításánál nem árt tudni, mire van és mire nincs fedezet.

Az ingatlanokra (lakás, ház, nyaraló, garázs) és ingóságokra (szórakoztató- és háztartási elektronikai eszközök) vonatkozó vagyonbiztosításokat jobbára tűz és elemi károk (ilyen a villámcsapás, a vihar, az árvíz és a földrengés, továbbá a jégverés és a robbanás is) esetére lehet kötni. Ezeket az úgynevezett alapfedezeteket kiegészítve van lehetőség a különböző sajátos igények, káresemények figyelembevételére is.

A speciális igényeket kielégítő biztosítások természetesen többe kerülnek (magasabb a havidíjuk), viszont mindenki maga döntheti el, fenyegeti-e például lakóhelyét valamilyen egyéb veszély az alapfedezetekbe foglaltakon kívül. A kiegészítő biztosítások közül a legelterjedtebbek a vezetékes víz által okozott károk (csőtörés), a betöréses lopás, a rablás és ezekhez kapcsolódó vandalizmus és az üvegtörés – hívta fel a figyelmünket Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

Ritkábban, de a biztosítók ügyfelei tűzoltásra, mentésre, rom- és törmelékeltakarításra, de még a kárenyhítés költségeire is szoktak biztosítást kötni, köthető biztosítás a tűzben vagy árvízben elveszett, megsemmisült személyi okmányok pótlására, zárcsere költségeire és akár – bizonyos összeghatárig - készpénzre is. Fontos eleme lehet a lakásbiztosításoknak a kiegészítő felelősségbiztosítás, amely a családtagok által esetlegesen okozott károkra is kiterjedhet. Csakúgy, mint a saját tulajdonú lakó- és melléképületekre, illetve az ezekhez tartozó építményekre.

A lakásbiztosítás érvényes lehet medencére, udvari térburkolatra, nyílászárók üvegezésére az épületbiztosítási összeg bizonyos százalékának erejéig. Sőt, kerti bútorra, dísznövényre, háziállatra is.

Sőt, külön biztosítási összeg megadása esetén az ingóságbiztosítási fedezet kiterjedhet az elzárva tartható kiemelt értékekre. Ilyen például az ékszer, illetve az elzárva nem tartható festmény, valamint értékes ingóság.

Amennyiben nem a kockázatviselés helyén, de Magyarország területén keletkezik kár a biztosított ingóságokban, a biztosító biztosítási eseményenként bizonyos összegig megtéríti a kárt, amennyiben ilyen fedezetet is választottunk a szerződéskötés során. Ilyen eset lehet, ha lezárt szállodai szobájából ellopják az ügyfél fényképezőgépét.

Sokszor vitához vezet, hogy milyen vagyontárgyak nem biztosíthatók. Ilyen lehet például a fóliasátor, az üvegház, földbe vájt kikövezetlen falú építmény, a biztosított épülettől, melléképülettől különálló ipari és kereskedelmi épület. De ide tartozik bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz (betétkönyv, értékpapír és értékcikk, bankkártya), illetve a számítógépes adathordozón tárolt adat.

Érdemes időnként felülvizsgálni a meglévő biztosításunkat is. Ha időközben értékesebb dolgot vásárolt valaki az otthonába, ezt jelentse be a biztosítónál, kérve egyúttal arra a biztosítási fedezet kiterjesztését.

Ha (újabb) gyermek születik, azt is érdemes bejelenteni, hogy a későbbiekben általa esetlegesen okozott károkra is kiterjedjen a biztosítás felelősségbiztosítási eleme. Pont ezért fontos a tájékozódás a piaci újdonságok, a kedvezőbb díjak és a bővebb szolgáltatások iránt.



A biztosítók egyrészt az ügyfélért versenyeznek, másrészt az új fogyasztói igényeknek és szokásoknak akarnak megfelelni azzal, hogy a változó világunkban előbukkanó kockázatokra mind teljesebb biztosítási védelmet nyújtsanak. Nem mellékes szempont az sem, hogy egy meglévő szerződéssel azonos vagy - a több kiegészítő szolgáltatás vagy magasabb kártérítési összegek miatt - jobb szolgáltatási színvonalú lakásbiztosítási szerződést akár olcsóbbra is le lehet cserélni.



Nem lehet elégszer hangsúlyozni, ahhoz, hogy kár esetén a biztosító fizessen, a biztosítási díjakat mindig időben be kell fizetni, de legkésőbb egy türelmi időszakon belül, ami általában a számla lejárta után még 30 nap!