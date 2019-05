Öt érv a lakásbiztosítás mellett

Számos érv szól az ingatlanbiztosítás mellett, hiszen egy vihar, vagy egy betörő, de akár egy felborult akvárium is hatalmas kárt tud tenni a lakásban. Megéri az anyagi ráfordítás, mert ha a baj megtörtént, biztosítás hiányában a helyreállításra akár milliókat is saját zsebből kell kifizetni.

Egyre többen ismerik fel az ingatlanbiztosítás fontosságát hazánkban: 2018-ban a lakások száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint közel ötmillió volt, amelynek 70 százalékára biztosítást is kötöttek. Ez európai viszonylatban jónak számít. Egyes becslések alapján lehagyjuk az osztrákokat, a briteket, németeket, a cseheket és a szlovákokat, a visegrádi országok átlaga egyébként 50-55 százalék körül mozog.

Több szempont is szól az ingatlanbiztosítás fontossága mellett, szerencsére ezek jelentőségét az ügyfelek hamar felismerik.

Sőt, érdemes előre végiggondolni, hogy milyen vagyontárgyakat szeretnénk biztosítani, milyen ingóságaink vannak. Nem mindegy az sem, hogy például új lakásba költözünk, vagy béreljük az ingatlant, vagy esetleg valamilyen vállalkozási tevékenységet folytatunk az otthonunkban – hívta fel a figyelmünket Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője. Ugyanis még a biztosított lakások esetében is előfordul, hogy nem megfelelő szerződést kötöttünk.

Az első és legfontosabb érv: életünk egyik legnagyobb beruházása az ingatlanunk. Egy gépjárművel ellentétben az ingatlanokat egyre növekvő értékállóság jellemzi, ezért egy lakásbefektetés hosszú távú pénzügyi stabilitást is jelenthet számunkra. Pontosan ezért kell, hogy a lakásbiztosítás prioritást élvezzen, hiszen mint minden mást, ezt a befektetést is érdemes megvédeni!

A biztosítás megkötésekor tartsuk szem előtt, hogy a megfelelő mértékben, és minden eshetőségre felkészülve legyünk biztosítva.

Egy személyre szabott biztosítás megéri azt a pénzt, melyért cserébe valóban nyugodtan aludhatunk. Ám arra figyeljünk, hogy az ingatlanunk és vagyontárgyunk ne legyen se alul-, se felülbiztosított. Gyakori hiba a díjszámítások során ugyanis, hogy az ingatlan biztosítási összegének meghatározásakor az ügyfelek az ingatlan forgalmi értékét veszik figyelembe az ingatlan újraépítési költsége helyett.

Ha magasabb biztosítási összeget választunk, értelemszerűen a fizetendő biztosítási díj is magasabb lesz, ugyanakkor a biztosító az ingatlan újraépítési költségére vállal fedezetet. Nem érdemes feleslegesen többet fizetni, de kevesebbet se. Évente egyszer érdemes vagyonleltárt készíteni az otthon található holmikról, vagyontárgyakról és ha szükséges, érdemes módosítani lakásbiztosítási szerződésünket vagyontárgyaink aktuális értékének megfelelően.

A második érv a betöréssel, rablással kapcsolatos, hiszen nem igazán csökken ezeknek a bűncselekményeknek a száma.

Ha hívatlan vendégek áldozatául esik az ingatlantulajdonos, a biztosító nemcsak az ellopott ingóságok értékét fizetheti.

Megtéríthetik akár a zárcsere, a dokumentumok – például az útlevelek – pótlásának költségeit, de a rongálási károkat is, sőt, akár még az eltűnt bankkártya vagy a készpénz miatt is adhat kártérítést. A védelmi rendszer kialakításánál általában érdemes a MABISZ által minősített termékeket előnyben részesíteni, melyeket szakszerű telepítés, beépítés esetén a minősítés kategóriáján belül minden biztosító elfogad. Ellenben ügyelni kell arra is, hogy egyes vagyontárgyak nem biztosítottak, amennyiben azokat nem megfelelő helyen – például garázsban, padláson, pincében, melléképületben, nem lakás céljára szolgáló helyiségben, nem állandóan lakott épületben (pl. nyaraló) – tárolják!

Harmadik érv a természeti károk okozta rongálásokkal függ össze, hiszen nincs bosszantóbb, mint amikor a jég beveri az ablaküveget, vagy a szél letépi a tetőt, vagy egy fa dől házunkra a viharban. Van ezekre is megoldás, hiszen a lakásbiztosítások a tűzeseteken, a beázáson túl rengeteg más (gyakran nagyon nem hétköznapi) kárra is fizethetnek.

Összeállíthatóak egyedi csomagok a különféle kiegészítő biztosításokból az igények, a lakás adottságai és az anyagi lehetőségek alapján.

Ennek megfelelően érdemes üvegtörés vagy repedésre is kötni biztosítást, hiszen akkor a biztosító fizeti a javítás vagy a csere árát. De akár még a kerámialapos tűzhely üveglapját is, ha erre is köt az ügyfél. De összeállítható olyan csomag is, amely a megújuló energiára vonatkozik, hiszen az ezekkel működő épületek különleges védelmet igényelnek. Számos biztosítónál van „zöld csomag”, amely tartalmazza a napkollektor, a szélenergiai berendezés és geotermikus fűtési berendezések biztosítását is, azaz milliós védelmet jelent.

Negyedik érv: a pénz és a rugalmasság mellett szól. Érdemes számolni: amikor lakásbiztosítást köt valaki, akkor dönthet úgy, hogy bevállal egy bizonyos mértékű önrészt. Azaz – ahogyan a Casco esetében is – a biztosító csak a nagyobb károkat fizeti ki majd, például azokat, amelyek 100 ezer forint felett vannak. Így viszont akár 15-45 százalékot is lehet spórolni a biztosítás díjából. A másik megoldás, hogy nem egy hónapra előre fizeti ki az ügyfél a díjat, hanem hosszabb időre, mondjuk 3, 6 vagy 12 hónapra.

Nyilván minél több hónapot egyenlít ki valaki egy összegben előre, annál nagyobb a kedvezmény mértéke is.

Így akár 10 százalékkal is jobban lehet járni. És van egy másik alternatíva is, ami igen gyakori: ha annál a biztosítónál köt valaki szerződést, amelyiknek már amúgy is ügyfele (például ott a kötelező), akkor általában ez is ér valamekkora kedvezményt. Ahogyan az is, ha a díjat úgynevezett csoportos beszedési megbízással fizeti valaki.

Ami pedig a rugalmasságot illeti, kevesen tudják, hogy a lakásbiztosítások egyre szélesebb köre tartalmaz az ott lakók baleseti halála, rokkantsága vagy akár csonttörése esetén járó térítést.

Fontos, hogy ezek a biztosítások általában nem csak az ingatlan területén, hanem a világ bármely pontján bekövetkező balesetekre is vonatkoznak.

Az ötödik érv, hogy további kedvező megoldás létezik a lakásbiztosítás összegének költség-lefaragására.

Érdemes minden évforduló alkalmával összehasonlítani a piacon elérhető lakásbiztosításokat – ezt online könnyedén meglehetősen rövid idő alatt megtehetjük. Így ugyanis nem kizárt, hogy olyan ajánlatra bukkanunk, ami ugyanolyan szolgáltatási színvonalat alacsonyabb díj fejében kínál, vagy ugyanolyan összegért sokkal jobb szolgáltatást kaphatunk.

Ám ne feledjük, hogy kár esetén a biztosító akkor fizet, ha a díjakat mindig időben fizetik be.

Természetesen van türelmi idő, amely általában a számla lejárta után még 30 nap. Ha megtörtént a baj, ezek feltételei a kifizetésnek! Sőt, ha valaki társasházban lakik, meg kell nézni, hogy a ház biztosítása mire terjed ki, mert nem biztos, hogy a lakások is ebbe a körbe tartoznak.