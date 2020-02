Elképesztően nő a szállító robotok iránti kereslet

Már most elképesztően nő a mobil robotok iránti kereslet, de néhány éven belül robbanásszerűen nő majd rájuk az igény. Az újgenerációs mobil robotok megváltoztatják mindazt, amit a gyártók belső szállítási és logisztikai folyamatairól eddig gondoltunk. Dániában a leggyorsabban növekvő robotgyártó és az iparág éllovasa 2017-ben elérte a 10 millió eurós álomhatárt, és idén már 27 millió eurót céloz meg. A mobil robotok hamarosan a hazai piacot is meghódítják, már itthon is elérhető a legkorszerűbb technológia. Az éllovas dán Mobile Industrial Robots (MiR) 2013 óta fejleszti és forgalmazza az ipar legfejlettebb együttműködő és biztonságos, autonóm, mobil robotjait. A robotok már itthon is elérhetőek, az érdeklődő cégeknek Magyarországon jelenleg a Ronix-Automatika Kft. forgalmazza a terméket. Thomas Visti, a MiR vezérigazgatója szerint a növekedés 2017-ben elsősorban a multinacionális cégek megrendeléseinek volt köszönhető, amelyek a mobil robotok újabb és újabb megrendelésével tértek vissza hozzájuk, miután teszteltek és elemeztek egy-egy MiR robotot és annak eredményeit. Az úttörő MiR már most olyan nagyvállalatokat tudhat ügyfelei között, mint a Honeywell, az Argon Medical, a Kamstrup, az Airbus, az Unilever, az Adidas vagy a Flex, az általa gyártott robotok pedig több helyen találhatóak meg világszerte, mint az összes többi gyártó termékei együttvéve. (ROBO Global LLC. által igazolt adat.) Ez az amerikai, angol, kanadai, dél-koreai, és ausztrál alapkezelők által hitelesített irányadó index a globális robotika és automatizálás piacát követi nyomon. A robotipar szakértője, Frank Tobe (ROBO Global LLC.) úgy véli, hogy „a MiR gyors növekedésével egy másik trend is párhuzamba állítható: az olyan vállalkozások megjelenése, amelyek egypontos kapcsolattartást, telekommunikációt alkalmaznak az emberi erőforrások helyett. Nem a MiR az egyetlen cég, amely jelentős növekedést realizál - más beszállítók is jóval meghaladják az előzetes várakozásokat.” A 2017-es, 300 százalékos árbevétel növekedés 20 százaléka az Egyesült Államokból, 16 százaléka Németországból és Dél-Európából, 10 százaléka Közép- és Kelet-Európából származik, és a MiR a jövőben is támogatni fogja ezt a globális terjeszkedést új kollégákkal és disztribútorokkal. „A multinacionális ügyfeleink Kelet-Európában gyakran rendelkeznek nagy termelési mennyiségekkel, és azt látjuk, hogy tevékenységeik menedzselésére egyre több és több robotot igényelnek tőlünk. Nagyok ezért az elvárásaink ezen a piacon még úgy is, hogy az értékesítésünket eddig elsősorban nem ide fókuszáltuk.” - mondta Thomas Visti. A MiR növekedésének egyik jelentős tényezője a 2017 tavaszán forgalomba hozott Mir200. A robot 200 kg-ot emel, 500 kg-ot húz. Visti szerint, „habár a mobil robotok piaca egy korai szakaszában van, egy-két éven belül robbanásszerű növekedésre számítunk, ahogy egyre több vállalat fedezi fel a mobil robotok használatának lehetőségeit a belső logisztikai folyamatok automatizálására.” A MiR-ről: A Mobile Industrial Robots (MiR) az ipar legfejlettebb együttműködő és biztonságos, autonóm, mobil robotjait fejleszti és forgalmazza, amelyek segítségével a gyártók egyszerűen és költséghatékonyan tudják menedzselni belső logisztikai folyamataikat. Több száz közép és nagy multinacionális gyártóvállalat mellett kórházak és szülészetek is világszerte alkalmazzák a MiR innovatív robotjait. A MiR globális terjesztési hálózata jelenleg több mint 40 országra terjed ki. Regionális irodákkal rendelkeznek New York-ban, San Diego-ban, Szingapúrban, Dortmundban, Barcelonában és Sanghajban. 2013-as alapítása óta a MiR gyorsan növekszik, 2015 és 2016 között 500 százalékal, 2016 és 2017 között pedig 300 százalékal növekedett az értékesítés. A tapasztalt dán robotipari szakértők által alapított és vezetett MiR központja a dániai Odensében található.