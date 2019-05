Jön a Mikulás, irány a tőzsde?

Van egy világszerte jól ismert tőzsdei fogalom a Mikulás-rally. A tapasztalatok szerint december elején jellemzően emelkedik a tőzsdeindex. Tavaly Budapesten például valóban így történt, de azért a trend az elmúlt években egyáltalán nem volt általános. Van-e alapja ennek a fogalomnak? A tőzsdék világa tele van furcsa megfigyelésekkel. Mivel dollármilliókról van szó, a statisztikusok, az elemzők, a fizikusok tényleg mindenből számolnak trendeket, összefüggéseket. Elsősorban természetesen az Egyesült Államokban, ahol a legtöbb és a leghosszabb adatsorok állnak rendelkezésre.

Ilyen ciklus, olyan ciklus

A legkülönfélébb megfigyeléseknek olykor lehet alapja. Jó időben felfelé, borús időben inkább lefelé megy a börze. Ez például lehet logikus, hiszen az emberek derűlátását miért ne befolyásolhatná az időjárás?

Az adatsorok pontosan elmondják, hogy az amerikai elnöki ciklusokhoz hogy viszonyul a börze, mi van a választási években, mi a trend előtte, mi utána?

Hétfő és nyolcas

Hétfőn inkább megy az index, pénteken inkább ereszkedik. Végül is miért ne? A hétvége után tele életkedvvel visszatérnek a befektetők és a brókerek, belevetik magukat a vásárlásba. Pénteken pedig már leeresztenek, elvágyódnak.

Kínában tényleg tökélyre viszik a furcsa összefüggéseket, nem mindegy, hogy a patkány, vagy a disznó éve , illetve nagyon fontos a számmisztika, a szerencseszám, vagyis a 8-as. Ha egy cég ticker-kódjában több a nyolcas, azt a babonás kínaiak inkább megveszik.

Santa Claus

Santa Claus is coming to stock exchange. Vagyis a Mikulás a tőzsde felé tart. A Mikulás bácsi és a tőzsde összefüggése nagyon régi megfigyelés. Ha jön a Mikulás, akkor jön a tőzsdei drágulás. November 26. és december 6. között van tíz olyan nap, amely a számsorok alapján a tőzsdetörténelem legjobb 10 napos időszaka. Ilyenkor minden szárnyal. Na de miért?

Önbeteljesítő

A tőzsdéken uralkodó sokféle hiedelem nem feltétlenül megalapozott, de ha sokan számolnak vele, akkor akár önbeteljesítővé válhat.

Kicsit ilyennek tűnik a Mikulás-rally is. December elején mindig sokan kalkulálnak már áremelkedésre, ami ezek után rendszerint be is jön.

Tavaly például Budapesten is bejött, de azért ha a legutóbbi hat évet nézzük, csak 3-3 az arány, három évben emelkedés, három évben viszont enyhe esés volt az ominózus 10 napban.

Lehet benne valami

Valami alapja persze lehet a kereslet emelkedésének. Gondoljunk például a Black Fridayre. Ha november 24-én (idén erre a napra esett a fekete péntek) egy vagon pénz lecsapódik a kereskedőknél, abból miért ne jelenhetne meg egy adag a tőzsdén. Hiszen a cégek betehetik valamilyen kollektív befektetési formába a bevételeiket, amelyek a tőzsdén keresnek megtérülést maguknak.

A karácsony előtti időszak mindig elég nagy forgalmat generál a kereskedelemben. Ráadásul hiába költekeznek ki a családok az ajándékokra és a vendéglátásra decemberben, náluk is lehet likviditási felesleg, Hiszen megérkeznek a bónuszok, a 13. havi bérek.

Mindezek akár okkal is hajthatják az árakat. Ráadásul a tőzsde világa is a magasabb árakban érdekelt. Év végén a portfólió-kezelők szívesen húzzák fel vásárlásokkal az árfolyamokat, hogy az éves teljesítményük után járó bónuszuk magasabb legyen.

Ezek mind-mind valódi és ésszerű hatások, de azért az alapvető jó tanács így szól: a Mikulás-rally egy érdekesség, egy megfigyelés, de azért pusztán erre a tapasztalatra ne alapozzunk befektetési döntéseket!