A filozófia fegyelmezett gondolkozásra tanít, így jön az üzleti siker

A pénzügyi világnak megvannak a maga divatai. Egy időben, a hedge fundok tündöklése idején lasszóval fogták az alapok a rakétafizikusokat.

Megvolt ennek a magyarázata: a rakétafizikában használt valószínűségszámítási modelleket kiválóan lehetett adaptálni a pénzügyi piacokra, ezek segítségével jelezték előre várható ármozgásokat.

A 2010-es évek elején új divat jött: előnybe kerültek a filozófus képzettségű-végzettségű munkavállalók. Ennek is megvan a magyarázata. Multidiszciplináris világban élünk, egy adott ágazat problémájára egy teljesen más diszciplína eredményeit felhasználva születhet megoldás. Így célszerű, ha egy menedzser el tud igazodni más szakterületek fogalmai között is.

Ezt csinálja egy filozófus is: a különböző korok fogalmi rendszerei között lépked ide-oda, ugyanazt a problémát meg lehet fogalmazni Platón, Kant, Wittgenstein vagy akár Heidegger fogalomkészletével.

A filozófia rendszeres és fegyelmezett gondolkodásra tanít, megmutatja, hogy miként lehet a gyakorlati problémákra válaszokat adni az elméletek segítségével, és az elméleti problémákat közelebb hozni a gyakorlathoz.

Megtanít a kritikus gondolkodásra, a helyes érvelésre, a bonyolult elméletek elemzésére, valamint arra is, hogy ötleteinket miként lehet olyan formába önteni, hogy az mások számára is vonzó legyen. Ezzel nagyjából meg is adtuk egy csúcsmenedzser munkaköri leírását. A Business Insider nevű portál vette a fáradtságot, és megnézte, hogy korunk csúcsmenedzserei közül hánynak van filozófiai végzettsége - mondjuk a jogi, vagy a közgazdasági mellett. Segítünk: megdöbbentően soknak.

Carly Fiorina

A Hewlett Packard (HP) korábbi első embere a Stanford Universityn tanult középkori történelmet és filozófiát.

Fiorina 1999 és 2005 között volt a HP vezérigazgatója, majd 2000 és 2005 között az igazgatóság elnöke. Történelmi és filozfiai tanulmányai után persze szerzett egy rakás menedzsment diplomát is. Egy időben politikai ambíciókat is dédelgetett.

Carl Icahn

Az egyik legrámenősebb amerikai befektető a Princeton Universityn diplomázott filozfiából. Icahn cége, az Icahn Enterprises egyike napjaink leginkább agresszív befektetési cégeinek. 1988-ban megvette az Aviátor című filmből is ismerhető Trans World Airlines-t, amely végül a sorozatos csődök után az American Airlines-nál landolt. Nagy fogása volt, hogy még idejekorán tetemes összeget invesztált a Netflixbe. Filozófiai tézisének címe a következő volt:

“A jelentés empirista kritériuma adekvát magyarázatának megfogalmazási problémája”

Herbert Allison Jr.

A Fannie Mae, az egyik legnagyobb amerikai jelzálog hitelintézet volt vezérigazgatója a Yale Universityn szerzett filozófiai diplomát. Allison Jr. a Merrill Lynhc befektetési banknál lépkedett felfelé a szamárlétrán, egészen az operatív vezérigazgatói posztig vitte. A bankot 1999-ben hagyta el, akkor lett a Fannie Mae vezérigazgatója. Ifjúkorában a Yale után 4 évet szolgált a haditengerészetnél, majd a Stanford Universityn szerzett MBA diplomát.

Gerlad Levin

A Time Warner volt vezérigazgatója a Haverford College-ben szerzett filozófia diplomát. Levin ős-tévés. A Time Inc. tulajdonában lévő HBO-hoz még az 1970-es években szegődött el és nagy szerepe volt a kábeltévé üzleti modelljének kidolgozásában és sikerre vitelében. Később jórészt ő hozta tető alá az egyesültést a Warner-rel, így alakult meg a média-gigász, a Time Warner. Az 1990-es évek elején lett vezérigazgató. Van aztán olyan is, amire finoman szólva se büszke: az AOL-lal történt katasztrofális egyesülés.

“Az évszázad legrosszabb üzlete volt”

- nyilatkozta erről a CNBC tévécsatornának. A Haverford College-ban a zsidó és a keresztény teológia közötti kapcsolatot tanulmányozta.

Stewart Butterfield

A Flickr társ-alapító vezérigazgatója több iskolai fokozatot is szerzett filozófiából. Butterfield akkori feleségével, Caterina Fake-kel 2004-ben találta ki fotó-megosztó oldal koncepcióját. Egy évvel később már fel is vásárolta a Yahoo 35 millió dollárért. Butterfield új projektbe kezdett: a Slack egy munkahelyi kommunikácós rendszer, amelynek értéke 2,8 milliárd dollár.

Az üzletember a Univeristy of Victoria-n és a Cambridge Universityn szerzett filozófiai képesítéseket, szakterülete az elmefilozófia. (A philosphy of mind többek között a test-lélek problémakört, az elme különböző állapotait, az öntudat mibenlétét, a gondolkodás természetét vizsgálja.)

Peter Thiel

A PayPal társ-alapítója a Stanford Universityn 20. századi filozófiából szerzett diplomát. A PayPal társ-alapítója és korábbi vezérigazgatója arról is ismert, hogy egyike volt a Facebook első külsős befektetőinek. Thiel ismert arról, hogy erősen bírálja az amerikai felsőoktatást. Néhány éve például 24 fiatal számára szóló pályázatot írt ki: két éven keresztül 100 ezer dollárt ajánlott fel, ha elhagyják oktatási intézményüket és teljes állásban vállalkozók lesznek. Ő egyébként 1989-ben szerzett a Stanfordon 20. századi filozófiából diplomát, majd a jogot is elvégezte 1992-ben.

Reid Hoffman

A LinkedIn társ-alapítója az Oxford Universityn szerzett filozófiából Master képesítést.

“Eredetileg azt terveztem, hogy a tudományos pályán helyezkedem el”

- nyilatkozta Hoffman. A Stanfordra járt kezdetben, szimbolikus rendszerekkel (például a természetes és a mesterséges intelligenciával) foglalkozott, majd egy ösztöndíjjal átment Oxfordba filozófiát hallgatni. Könyveket és tanulmányokat akart írni, ám néhány év után elkezdte frusztrálni az akadémiai szektor lassúsága. Aztán ráállt a szoftverfejlesztésre, az kielégítette a gyorsaság iránti vágyát. A Stanfordon ismerkedett meg Peter Theil-lel, dolgoztak is együtt a PayPal-ben, majd 2003-ban megalapította a LinkedIn-t.

Eva Chen

A Trend Micro vezérigazgatója a tajvani egyetemen (National Chengchi University) tanult filozófiát.

Nagyon okos kislány volt, gyerekkorában már tehetséges go játékos volt. A családja azonban nagyon erősen humán-beállítottságú volt, így kezdetben nem értékelték lányuk természettudományos érdeklődését. Filozófiát hallgatott, majd a University of Texas-on az információs rendszereket tanulmányozta. Szülei bölcsészettudományi hagyománya sokat segített neki abban, hogy egy globális szoftver biztonsági cég élén jól boldoguljon.

“Nem az a típusú vezérigazgató vagyok, aki felteszi a pókerarcot és úgy tesz, mint ha mindent tudna. Soha nem szégyelltem hülye kérdéseket feltenni”

- nyilatkozta a Forbesnak.