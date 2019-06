A személyre szabott bőrápolás a szépség-ipar új megatrendje

„Személyes problémáim vezettek a szépség-ápolási cég megalapításához”- vallja Sabrina Tan, szingapúri Skin Inc nevű vállalkozás tulajdonosa. A termékeit ma az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Ázsia-szerte árusítják.

Komoly fejfájást okozott Sabrina Tan számára, hogy technológiai karrierjét feladva belevágjon-e a kozmetikai iparba, olvasható a bbc.com hírportálon. Nem volt zökkenőmentes a női munkatársakkal való együttműködés sem.

A nőies munkahelyi lendület újszerű volt Sabrina számára, aki Szingapúrban, három fiútestvére mellett nőtt fel és az egyetem elvégzését követően olyan, férfiak által uralt vállalatoknál dolgozott, mint az IBM, az Oracle és a Hewlett-Packard.

„Megszoktam, hogy a kevés nő egyike vagyok a csapatban” mondja.

Sabrina egyszerre csak sok nő társaságában találta magát. Észrevette, hogy néhányan félénkek ötleteiket megosztani, sokan pedig felkészületlennek érzik magukat, holott valójában gyakran túlképzettek ahhoz a munkához, amellyel foglalkoznak.

„Hatalmas változást jelentett számomra, hogy a szépség-szakmába kerültem át” mondja.

Több, mint egy évtizede tette meg ezt a lépést, amikor elindította a Skin Inc nevű vállalkozást. A szingapúri eredetű márka termékeit ma az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Ázsia-szerte árusítják, éves bevétele több tízmillió dolláros nagyságrendet ér el.

A 45 éves Sabrina Tan sikerét annak a „technológiai gondolkodásmódnak” tulajdonítja, amelyet példaképe, a már elhunyt Steve Jobs munkásságából merített szépség-ipari vállalkozásának felépítéséhez.

„Létre akartam hozni a bőrápolás Apple-jét” - mondja a szingapúri vállalkozó.

Miután egy szingapúri egyetemen közgazdaságtant és vállalati ismereteket tanult, Sabrina a technológia-iparban helyezkedett el. Üzletfejlesztési feladatokkal foglalkozott. Sokat kellett utaznia, és az ezzel járó feszültség a bőrén ekcémás kiütéseket okozott.

Idegesítette, hogy nagyon érzékeny volt a festék-tartalmú szerekre és megviselték az időjárás változásai is. Kereste a megfelelő megoldást, és amikor két kisgyermeke is ekcémás lett, úgy érezte, lépnie kell.

„Arra gondoltam: őrültség, hogy nem tudunk túljárni a hagyományos kezelési eljárásokon. Elhatároztam, hogy a saját kezembe veszem a dolgot.”

A 2007-es évben tény-feltáró utazást szervezett Japánba. Választ keresett a világ egyik legnagyobb szépség-ipari piacán arra a kérdésre, hogy miért vallott kudarcot oly sok termékkel.

„Vegyészeket és kutatókat kerestem fel. Patikákba, szépség-ápoló szalonokba jártam.”

Felfedezte, hogy a japánok szenvedélyesek a hatóanyagokkal kapcsolatban. Talált egy laboratóriumot, amely megértette, hogy egyéni igényekre szabott bőr-ápolási szereket kellene készíteni.

A japán út tapasztalatai alapján úgy döntött: ennek az elképzelésnek a megvalósítása érdekében érdemes kockázatot vállalni.

Férje úgy gondolta: „ez egy érdekes ötlet”, emlékezik vissza Sabrina, de nem tudta, hogyan tud egyidejűleg gondoskodni két kisgyermekéről.

A döntés azonban megszületett. Mindketten feladták állásukat és minden idejüket a vállalkozás megindításának szentelték. Sabrina azt mondja: „mindent bele akart adni”, de néha felmerült benne: „mi lesz, ha?”

Egy évvel később megnyílt az első üzlet Szingapúrban. Két kisgyermekkel és egy felépítésre váró vállalkozással, gyakran alig négy órát aludt éjszakánként.

„Nagyon sokszor csak ültem a házunk előtt az autóban és azon tűnődtem: érdemes-e csinálnom?

Teltek az évek, és a márka lassan növekedésnek indult. A vállalat, amely hatóanyagokat, krémeket és korszerű szépség-ápolási eszközöket árusít, két újabb boltot nyitott.

A szerencse azonban hat évvel ezelőtt állt igazán melléjük, amikor egy értékesítési szerződést kötöttek a világszerte ismert szépség-ipari vállalattal, a Sephora-val.

A francia óriás vállalat, amelynek üzlethálózata és on-line áruháza is van, nagy ismertséget és széleskörű ügyfélkapcsolati rendszert biztosított számukra.

Sabrina azt mondja: a Sephora, amely az LVMH konglomerátumhoz tartozik, komolyan érdeklődött a személyre szabott bőr-ápolás iránt. Egyik vezetője meg is látogatott egy Skin Inc üzletet. Sabrina jól emlékszik: az ilyen termékek előtérbe kerülését a látogató a szépség-ipar „megatrendjének” nevezte, ami egyre népszerűbb az ezredfordulón születettek körében, és üdvözölte őt a Sephora világában.

A Skin Inc napjainkban az egyik legjobban keresett ázsiai bőr-ápoló márka a Sephora kínálatában. Valamennyi termékét Japánban gyártják. Honlapja révén e termékek világszerte bárhol elérhetőek.

Fontosak a kiskereskedők is, így az amerikai áruház-lánc, a Nordstrom. Ez év végén a Skin Inc megnyitja két luxus-boltját, a Bergdorf Goodman-t New York-ban, a Selfridges-t pedig az Egyesült Királyságban.

A technológia kulcsfontosságú a márka számára. Segít, amikor Sabrina új termékek kifejlesztésén dolgozik.

A vállalat – amely Szingapúrban, Kínában és az Egyesült Államokban jelentős alkalmazotti létszámmal dolgozik – több millió „bőr vizsgálat” eredményeit gyűjtötte össze, elsősorban on-line felmérések segítségével.

Ezt az adat-tömeget, amelyből például kiderül, hány nő jut a szükségesnél kevesebb alváshoz vagy testmozgáshoz, a személyre szabott termékek kialakításához használják fel.

Sabrina azt mondja: „a technológia révén képesek vagyunk megállapítani az adott problémát, felismerni az okát és eldönteni, hogyan oldhatjuk meg”.

Sharon Kwek, a Mintel Ázsia-Pacific vezető szépség-ipari elemzője azt állítja: a Skin Inc személyre szabott bőr-ápolási megközelítése „magával ragadó” megoldás. A cég indulásakor a bőr minőségének meghatározása a szakmában nem volt általánosan ismert lehetőség. A tömegtermékeket kínáló nagy márkák „a mi készítményünk megfelel mindenkinek” elvet alkalmazzák.

A Skin Inc terjeszkedését az eddigiek során Hong Kong és Korea befektetői finanszírozták.

A következő időszakban új irányokat vehet a vállalkozás. Sabrina elképzelései között fitness stúdiók, wellness központok, bőr-ápoló szereket árusító automaták létesítése szerepel. Napjait jelenleg megbeszélések sorozatával tölti: szállítókkal tárgyal, közösségi média-stratégia kialakításával foglalkozik.

Kora reggel és késő este igyekszik összeegyeztetni telefon-hívásait családi életével, kollégáival való kapcsolatát pedig egy – egy üveg vörös bor mellett erősíti, mert mint mondka, "a bor anti-oxidáns hatása hasznos a bőr számára!”