Extreme Digital-sikersztori: A vezető e-kereskedő

Míg egy-másfél évtizede jobbára csak már jól ismert, standard kiegészítőket vettek az emberek online boltban, addig mára olyan általánossá vált a webes vásárlás, hogy minden további nélkül teszünk virtuális kosarunkba olyan termékeket is, amelyeket eddig személyesen szereztünk be. Mint Várkonyi Balázs, az Extreme Digital Zrt. ügyvezetője – aki a 90-es évek közepén használt számítógépek adásvételével kezdte az üzletet – elmondta, nemrég vágtak bele például kutyaeledel és pelenka forgalmazásába is.

Ezek ugyanis tipikusan online termékek: nehezek vagy terjedelmesek, ráadásul a legtöbben a bejáratott márkákat vásárolják belőlük. A közelmúltban, 2017-ben a meglévő tizennégy üzlet mellé az Extreme Digital saját szaküzleteket nyitott a Kika soroksári és budaörsi áruházaiban, ami azért ideális, mert így a vevők egy helyen meg tudják vásárolni a bútorok mellé az otthonukba szükséges háztartási nagygépeket is.

Többek között a Kika bútorlánccal való együttműködés révén hamarosan újabb hatalmas szegmens – bútorok és lakáskiegészítők – válnak elérhetővé az edigital.hu webáruház kínálatában is.

Másfél éve megnyitott az Extreme Digital első romániai szaküzlete is, korábban ezen a piacon csak a magyarországi raktárkészletét használó online áruházzal volt jelen a cég. Az online és offline üzleteket kombináló hibrid üzleti modell továbbra is a vállalat egyik fontos ismertetőjegye, amely rendkívül hatékonyan működik a közép-kelet-európai régióban. Magyarország mellett az Extreme Digital az osztrák, román, cseh, szlovák, szlovén és bolgár és horvát piacokon már működtet online áruházat. Az itt élő vásárlók nem csupán árérzékenyek, de szeretik még ma is személyesen átvenni a termékeket, illetve akár meg is nézni előtte – ezért e piacokon különösen sikeres lehet ez az online-offline kereskedelmi modell.

Fura adat, de az Extreme Digitalnál az internetes vásárlók több mint 40 százaléka ma is bolti átvétellel rendeli meg termékét, míg házhoz szállítást közel 50 százalék kért, az átvételi pontokat pedig a vevők mintegy 10 százaléka használja.

Havonta átlagosan mintegy 65 ezer darab terméket szállítanak házhoz vagy valamelyik átvevőpontra az Extreme Digital raktáraiból.

A legnagyobb arányban a konyhai kis-és nagygépeket, barkácseszközöket, okostelefonokat, tévéket, irodai eszközöket és mosógépeket, hűtőszekrényeket rendelik házhozszállítással az ügyfelek. Az online vásárlók jelentős része ráadásul már nem is PC-ről, hanem mobil eszközről adja fel rendelését, amelynek nyomán jelentősen megnőtt az online impulzusvásárlások száma is az Extreme Digitalnál. Az üzletekbe pedig már nem nézelődni járnak az emberek, hanem jellemzően például garanciális ügyet intézni és áruátvétel céljából. A GKI Digital valós forgalmi adatokon alapuló 2017-es toplistája szerint már

harmadik egymást követő évben az Extreme Digitalé Magyarország legnagyobb webáruháza.

Míg a GKI Digital számai szerint az elmúlt évben 20 százalékkal bővült a magyar e-kereskedelmi piac, az Extreme Digital ebben az időszakban 30 százalékkal tudta növelni eladásai, miközben a teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 4,3 százalékaa származik már internetes értékesítésből. A 2016-os adatok szerint a bevétel 33,3 milliárd forint fölé nőtt, de 2017-ben változott az üzleti év fordulója szeptember 30-ára, így az előző évekkel összehasonlítható bevétel becslés 2017-re egyelőre nem készült.

Az Extreme Digital bevételi adatai

Év – Árbevétel (milliárd forintban)

2013 – 21,39

2014 – 23,72

2015 – 29,35

2016 – 33,31

Megjegyzés: A 2015 végi tulajdonosi változás okán még 2016-ban elkezdődött a KIKA lánccal történő szorosabb együttműködés, majd 2017 őszén (szeptember 30.) változott az üzleti év is, így a teljes 2017-es adatok, illetve összevethető becslések nem állnak rendelkezésre. A változások okán a 2016-os adózott nyereség 131,6 millió forint volt, szemben a 2015-ös 725,4 millió forinttal.

Az Extreme Digital a Budapesti Értéktőzsde: BÉT50 – Ötven hazai sikervállalat kiadványában is szerepelt (2016)