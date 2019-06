Kik szerepelnek az önerőből leggazdagabb nők toplistáján?

Számos zenész, illetve a szórakoztatóipar több képviselője – beleértve valóságshow-kban befutott celebeket – szerepel az amerikai Forbes magazin azon listáján, amely az USA 80 leggazdagabb – vagyonát saját erőből, nem öröklés révén megszerző – nőjét sorolja fel.

A zene- és szórakoztatóiparból a legnagyobb, 2,6 milliárd dolláros vagyonnal Oprah Winfrey rendelkezik.

A talk show műsorával ismertté lett, majd producerkedésbe fogó Winfrey-nek saját tévécsatornája is van.

A 2,6 milliárdos vagyonával a lista 10. helyére került, amelynek élén amúgy Diane Hendricks áll 7 milliárdos vagyoinnal. Ő az ABC Supply tetőalkatrészeket forgalmazó cég elnöke, amit még a 2007-ben elhunyt férjével alapított meg 1982-ben.

A 80-as lista első 25 tagja rendelkezik milliárdos vagyonnal. Ebbe a krémbe még éppen befért – a 23. helyet két másik milliárdossal megosztó –

Kylie Jenner, a Kardashian-klán legfiatalabb tagja, aki egymilliárd dolláros vagyonnal rendelkezik.

Nővéreihez hasonlóan a Keeping Up With the Kardashians című valóságshow-ban vált ismertté. Négy éve alapított kozmetikai cégével (Kylie Cosmetics) elérte azt, hogy a világ leggazdagabb embereit rangsoroló idei Forbes–lista szerint 21 évével ő a világ legfiatalabb, self made dollármilliárdossa.

Kylie Jenner féltestvére Kim Kardashian reality-sztár szintén kozmetikai cégével (KKW Beauty) tett szert jelentős vagyonra: 370 millió dollárjával a lista 57. helyét foglalja el.

A zeneipar képviselői közül a legjobb helyezést Rihanna érte el. Igaz a 600 millió dolláros vagyona döntő részben a Fenty Beauty nevű kozmetikai cégének köszönhető.

A 80-as listán amúgy Kylie Jenner, Kim Kardashian, illetve Rihanna mellett – akik a tévé-, illetve a zeneiparban elért ismertségükre alapozva értek el sikereket kozmetikai cégükkel – még hét nő szerepel, akik szépségápolási cégeikkel tettek szert dollármilliárdokra, vagy -milliókra.

Rihannát az énekesek külön rangsorában Madonna (570 millió), Celine Dion (450 millió), Beyoncé (400 millió), Barbra Streisand (400 millió), illetve Taylor Swift (360 millió) követi.

A Doktor Szösziként ismertté vált Reese Witherspoon színésznő, producer, illetve Serena Willams teniszező is szerepel a listán. Előbbi 240, utóbbi 225 milliárd dolláros vagyonnal a 77., illetve a lista utolsó, 80. helyére került fel.