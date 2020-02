MUTATJUK, MENNYI MINDEN TÖRTÉNIK 1 PERC ALATT A NETEN

156 millió e-mailt küldünk, 3,8 millió Google keresést indítunk, és 400 órányi videót töltünk fel percenként az internetre. Mutatjuk a szédületes adatokat, mi minden történik egyetlen perc (!) alatt a digitális világban. A Statista legfrissebb kutatása szerint 29 millióra tehető az elküldött üzenetek száma - egyetlen perc alatt. Habár úgy tűnik a Twitter leáldozóban van, mégis sikerült 350 ezer tweetet összehoznia tavaly az oldalnak- percenként. Bár a Snapchat egy elhibázott frissítés miatt nemrégiben kivívta a felhasználók haragját, 2017-ben összesen 210 ezer snapet küldtek egymásnak a (még) lelkes felhasználók egy perc leforgása alatt. A LinkedIn remek lehetőséget kínál arra, hogy megossza másokkal a véleményét, és hogy az iparágának megfelelő legfrissebb hírekről tájékozódjon. Tavaly 120 új felhasználó regisztrált az oldalra - percenként! A főleg fiatal kamaszok körében népszerű Tumblr oldalra 25 ezer bejegyzés került fel 2017-ben- mindössze 60 másodperc alatt. Napjainkban egyre extrémebb módon ismerkedhetünk az online világban, kitűnő példa erre a Tinder nevű alkalmazás, ahol például jobbra-balra húzhatjuk a nőket/férfiakat. 18 ezer egyezés történt tavaly percenként, kívánjuk a legjobbakat! Gmail, Freemail, yahoo ... az elektronikus postafiókok megkönnyítik életünket, ezt a tényt a percenként 156 ezer elküldött e-mail is alátámasztja. Az ingyenes csevegések és videóhívások királya, a Skype fénykorát éli. Összesen 2 millió percet skype-oltak az emberek egymással. A márkák arcai, a véleményvezérek majdhogynem minden közösségi platformon jelen vannak és aktívan reklámoznak, hisz a digitalizáció segíti őket abban, hogy megtalálják a közönségüket és támogatóikat. A YouTube erre egy remek megoldást kínál, vajon mennyi az influencer tartalom a percenként 400 órányi videóból? A Spotify kereskedelmi zene-streamelő/közvetítő szolgáltatás, ami másolásvédelemmel ellátott tartalmakat tesz elérhetővé a nagyobb lemezkiadók közreműködésével – tavaly a dalok száma percenként 1,5 millióra rúgott. A Netflix már nemcsak online videótékaként, de gyártóként is uralni fogja lassan a piacot. Nemrég bejelentették, hogy 700 saját filmet forgatnak idén, amire 8 milliárd dollárt költ a cég. Úgy tűnik nem hiába, hiszen tavaly percenként 87 ezer órányi videót, filmet néztek meg az emberek a cégen keresztül. A Dropbox online tárolási szolgáltatásba egy perc alatt 800 ezer fájl került fel a múlt évben. Ugyanakkor több mint 100 millió dollárnyi veszteséget termelt a cég, mivel a szolgáltatásait közel félmilliárdan használják, de csak töredékük hajlandó fizetni is érte. Bár a sajtó attól hangos, hogy a Google New York városában létesítene új telephelyet mivel úgy gondolják, vége az aranykornak a Szilícium-völgyben azért érdemes megjegyezni, hogy tavaly több mint 3 millió keresést indítottak az oldalon keresztül egy perc alatt. Miközben a Facebooknál alapjaiban építik újjá a hírfolyamot, az elmúlt évben percenként 243 ezer új kép került feltöltésre a vezető social-media oldalra. Az Instagram kissé lemaradva, 65 ezer képpel következik utána.