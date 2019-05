El se induljunk utasbiztosítás nélkül

Közeledik a húsvét, rengetegen utaznak belföldre és külföldre a hosszú hétvégén. Ám az utasbiztosításról sem szabad megfeledkezni, főleg úgy, hogy egy-egy sokoldalú termék ára elenyésző az útiköltséghez képest, a kikapcsolódás biztonságáról nem is beszélve.

Évről-évre egyre többen utaznak el húsvétkor, a négynapos hosszú hétvégén az országban jelentős a vendégforgalom, amely a statisztikák szerint három év alatt megtriplázódott. Ezt bizonyítja, hogy tavaly több mint 6,5 millió magyar pihent belföldön, több mint 510 milliárd forintot hagyva a szálláshelyeken. A külföldi úticélok is népszerűek, honfitársaink 62 millió napot töltöttek külhonban 2018-ban, ahol több mint ezermilliárd forintot költöttek el.

Fontos, ha kikapcsolódásra ennyit költünk, akkor nem érdemes pont az utasbiztosításon spórolni. Természetesen nem mindegy, hogy ki és milyen céllal utazik el, itthon marad, avagy külföldre távozik, repülővel, vagy netán hajóval. Ugyanis más elbírálás alá esik egy városnéző turista, vagy a mostanában oly divatos extrém sportot kipróbáló személy is – hívta fel a figyelmünket Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

Egy megfelelően kiválasztott utasbiztosítás teljes védelmet nyújt, ráadásul egyszerűen, akár az utolsó pillanatban – online – is szerződhetünk.

Ma már nagyjából általános, hogy a biztosítási fedezet attól a naptól érvényes, amikor azt megkötik.

Ami a belföldi kikapcsolódást illeti egy, a hazánkra optimalizált utasbiztosítás a szokásos fedezeteken kívül a fennmaradó szállásköltséget is megtéríti, ami az előre lefoglalt és kifizetett szállások esetén komoly anyagi segítséget jelent.

Természetesen a belföldi utasbiztosításokhoz is társíthatók kiegészítő biztosítások: az asszisztencia szolgáltatás például a betegirányításban is segítséget nyújthat, de szintén népszerű az autós segítségnyújtás vagy a kiegészítő felelősségbiztosítás.

Egy négytagú család büdzséjét - autós segítségnyújtással kiegészítve – pár ezer forinttal terheli meg egy hétnapos belföldi utasbiztosítás.

Akik külföldi utat terveznek, azoknak érdemes arra figyelni, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) nem minden európai országban érvényes és nem fedez minden kockázatot. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál díjmentesen kiváltható EEK csak korlátozottan - elsősorban sürgősségi ellátásra - használható, és azt kizárólag a helyi társadalombiztosítási szervvel szerződött szolgáltatók fogadják el.

A legtöbb utasbiztosítási termék „dobozos”, így abban azok a kockázatok szerepelnek, amelyek kiemelten fontosak egy utasbiztosításnál.

Ilyen például a sürgősségi baleseti és orvosi ellátás, illetve a poggyászbiztosítás. E szolgáltatások biztosítási összege természetesen termékenként eltérő, így ezek kapcsán azt érdemes mérlegelni, hogy melyik biztosítási összeggel érezzük magunkat védettnek.

Ám nem csak „dobozos”, előre elkészített utasbiztosítási csomagot választhatunk, hanem „mixelhetünk” is. Ma már szinte minden hitelkártyához társul utasbiztosítás, ezért felmerülhet, miért lehet érdeke egy hitelkártya-tulajdonosnak, hogy ezen felül még egy utasbiztosítást is kössön? Az egyszerű válasz erre az, hogy azért, mert a hitelkártyákhoz adott utasbiztosítások jellemzően alacsonyabb biztosítási összegeket tartalmaznak, illetve előfordulhat, hogy abban nem szerepel olyan szolgáltatás, ami egyébként a számunkra hasznos lenne és alapvetően elérhető az utasbiztosítási piacon. Aki pedig más kontinensre utazik, annak mindenképpen érdemes megfontolni, hogy prémium szolgáltatási szintű utasbiztosítási terméket vásároljon.

További előny, hogy utasbiztosítással elérhetővé válik a biztosítók éjjel-nappal működő segélyszolgálata is, ahol magyar nyelven kaphat segítséget az, akinek külföldön problémája adódik.

Ennél az utasbiztosításnál is vannak kiegészítő szolgáltatások, mint például a felelősségbiztosítás, a jogvédelem, a beteg (haza)szállítása, a hozzátartozó utaztatása, illetve az úti okmányok pótlásával kapcsolatos költségek.

Ám arra ügyeljünk, akár belföldön, akár külföldön, ha megtörtént a baj, azt mielőbb be kell jelenteni, mert ennek elmulasztása esetén jóval alacsonyabb térítési összegre lehetünk csak jogosultak. Utunk végeztével pedig örüljünk annak, ha nem kellett igénybe vennünk az utasbiztosítás-szolgáltatást, és ne tekintsünk erre a termékre felesleges pénzkidobásnak.