9 tipp: így szerezhet egyszerűen pénzt a vállalkozásának

Meglehetősen jó a helyzetük manapság azoknak a vállalkozásoknak, amelyek új terveket szeretnének megvalósítani: a makrogazdasági környezet kedvező és a kamatok is történelmi mélyponton vannak. A bankok kifejezetten keresik a megbízható ügyfeleket, így a kínálat is bőséges. Fontos azonban, hogy a vállalkozások beruházásait a piaci logika, a kereslet és kínálat viszonyai diktálják. Azaz ne csak azért vegyen fel a cég hitelt, mert az most olcsó.

Néhány kérdés, amit érdemes átgondolni hitelfelvétel előtt:

1. Mire fordítja a vállalkozás a bevont forrást?

Likviditási problémákra a folyószámlakölcsön tökéletes megoldás lehet, az előre tervezett, hosszú távon megtérülő beruházásokhoz inkább az éven túli hitelt érdemes választani.

2. Mennyire sürgősen van szükség a pénzre?

Ne fogadjuk el az első szembe jövő ajánlatot, hasonlítsuk össze a bankok kínálatát.

3. Mekkora törlesztőrészletet tud a vállalkozás biztonsággal kigazdálkodni?

Fontos, hogy a cégek a hitelre, mint lehetőségre gondoljanak. Nem kell félni a kölcsönfelvételtől, ám a cég jövőjét sem érdemes kockára tenni.

4. Mennyiben támasztja alá az üzleti terv a finanszírozási igényt?

Minél nagyobb az igényelt hitelösszeg, annál megalapozottabbnak és részletesebbnek kell lennie az üzleti tervnek. Hasznos, ha a vállalkozás előzetes megrendelésekkel, szerződésekkel, esetleg szándéknyilatkozatokkal is alá tudja támasztani a tervének megvalósíthatóságát.

5. Mekkora kockázatot jelent a vállalkozás?

A vállalt rizikó mértéke befolyásolja az elérhető finanszírozási lehetőségeket és a finanszírozás költségét.

6. Jellemző-e szezonalitás vagy ciklikusság a vállalkozás tevékenységére?

A szezonális vagy ciklikus tevékenységek bevételei gyakran nehezebben jelezhetők előre, emiatt e tevékenységeket érdemes kisebb és rövidebb futamidejű hitelekkel finanszírozni.

7. Milyenek az iparági kilátások?

A finanszírozási lehetőségeket befolyásolja, hogyan teljesít (például a gyors növekedés vagy a stabilitás, esetleg válság jellemzi) az az iparág, amelyben a vállalkozás tevékenykedik? Általában azon cégek forrásbevonási lehetőségei jobbak, amelyek általános válságkörnyezetben is jól szerepelnek – ez azonban nem feltétlenül iparágfüggő, hiszen rosszul teljesítő szektornak is lehetnek jól működő szereplői.

8. Mennyire felkészült a vállalkozás vezetése?

A hitelt nyújtó bankok számára fontos szempont lehet, hogy mennyire meggyőző a vállalkozás menedzsmentje.

9. Milyen biztosítékot tud felajánlani a vállalkozás?

Megkönnyíti a forráshoz jutást, ha a tulajdonos hajlandó a személyes javait is felajánlani biztosítékként, vagy ha a vállalkozás egy üzleti ingatlant birtokol. Vannak olyan céges hiteltermékek, ahol nincs szükség tárgyi fedezet bevonására.