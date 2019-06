A Groupama Biztosítónál is elérhető lesz a falusi CSOK

Kiemelt érdeklődés várható a július 1-től igényelhető falusi CSOK iránt. A Groupama Biztosító és az OTP Bank közös értékesítési konstrukciója lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a lehető leggyorsabban és legkényelmesebben, akár saját otthonukból is intézhessék a támogatás vagy hitel igénylését. A biztosítótársaság országszerte mintegy 30 CSOK irodájában közel 100 tanácsadóval kiemelt ügyintézés keretében teszi elérhetővé a Családi Otthonteremtési Kedvezmény valamennyi konstrukcióját.

Noha a Családi Otthonteremtési Kedvezmény bővítéséről (falusi CSOK) mindössze 3-4 hónapja jelentek meg konkrét információk, ennyi idő is elég volt, hogy a piac reagáljon ezekre a lépésekre. Elsőként, alig pár héten belül, az ingatlanpiac indult be: a falusi támogatások hírére drasztikusan megnőtt az érdeklődés a jelenleg üresen álló, körülbelül 250 ezer falusi ingatlan iránt. Gyorsan reagált a kínálati oldal is, ezzel együtt ugyanis felfutott a nyilvánosan elérhető ingatlanhirdetések száma.

A CSOK kihelyezésére szakosodott pénzintézetek is készülnek a júliusi rohamra: a támogatás új formái – és mellette a szintén hamarosan elérhető babaváró hitel – a közeljövőben tömegeket csábít be a pénzintézetekhez.

Az érdeklődők számát egyes becslések több tízezerre teszik csak az első három hónapban, és ez nem csak a bankok érdeklődését keltette fel. Az igénylési folyamat egy biztosítótársaságnál is elindítható: a Groupama Biztosító CSOK irodáiban fogadja az érdeklődőket az ország mintegy 30 pontján, elsősorban vidéki településeken. A szolgáltatást speciálisan CSOK ügyintézésre felkészített tanácsadó kollégák nyújtják, akik igény esetén akár az otthonaikban is felkeresik az ügyfeleket.

Az érdeklődők ezáltal gyakorlatilag mindenfajta plusz költség nélkül egy személyes ügyintézőt kapnak, akik lehetővé teszik, hogy mind a támogatás, mind a hitel igénylése gyorsabban, gördülékenyebben, és főként, a lehető legkevesebb bankfióki látogatással történhessen. Úgy gondolom, hogy tanácsadóink az adminisztrációs terhek átvállalásával rendkívül nagy segítséget nyújthatnak a CSOK iránt érdeklődőknek.

– mondta el a lehetőségről dr. Kálózdi Tamás, a Groupama Biztosító értékesítési vezérigazgató-helyettese.

Az igényléshez szükséges dokumentációt a biztosító tanácsadói nyújtják be az OTP Bank számára, egyeztetnek a további lépésekről, hogy ezután az ügyfélnek lehetőleg csak a támogatási szerződés aláírása miatt kelljen a bankfiókba személyesen is befáradnia. A biztosító mintegy 100 tanácsadóval végzi majd a CSOK igénylések befogadását és közvetítését, de a létszámot a továbbiakban kész megemelni.

A Groupama Biztosító várakozása szerint, mivel csak a falusi CSOK-ból az első évben 10.000 kiutalásra lehet számítani, a szolgáltatására kiemelt érdeklődés várható.