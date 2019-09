A cégek ötöde szerint nem is lehet megfelelni a GDPR-nak

A szervezetek többsége nem tud teljes mértékben eleget tenni az európai általános adatvédelmi rendelet követelményeinek; az első hazai bírságot már ki is szabták a GDPR megsértéséért. A lemaradást elsősorban képzéssel igyekeznek behozni a vállalatok – derül ki az EY és az International Association of Privacy Professionals 550 biztonságtechnikai szakértővel készített nemzetközi kutatásából. A felmérés rávilágít, hogy a cégek több mint fele leváltaná, vagy már le is cserélte valamelyik beszállítóját, hogy megfeleljen az előírásnak.