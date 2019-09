Ez alapján döntse el, cégre veszi-e meg az autóját

A személygépkocsi-vásárlás felelősségteljes döntés egy magánszemély vagy egy vállalkozás életében. Az egyik legfontosabb tényező az ár, amelyet nagymértékben befolyásol az áfa. A legkedvezőbb választáshoz több lehetőség is van, a szabályok viszont bonyolultak – mondta a Növekedés.hu-nak Vira Sándor okleveles forgalmi adószakértő, a Saldo Zrt. igazgató helyettese.

Számos lehetőség közül választhat egy magánszemély vagy egy cég, ha autót szeretne beszerezni. Ám sokan nem tudják, hogy nem csak az ár, a szín, a típus és a teljesítmény a mérvadó, hanem az általános forgalmi adó is, hiszen ettől is függ, mekkora lesz a végső summa. Lapunk Vira Sándor okleveles forgalmi adószakértő segítségével vizsgálta meg, hogy milyen opciók közül választhat a vevő.

Belföldről történő személygépkocsi beszerzés

Amennyiben új személygépkocsit vásároltunk belföldön, úgy bizonyosan olyan számlát kaptunk, amelyben a teljes beszerzési értéket áfa terheli. Kivétel az alól annak a járműnek a megvásárlása, amelyet az autókereskedő cég bemutató autóként használt néhány hónapot, mert ez esetben áfa felszámítása nélkül vásárolhatjuk meg a járművet. Ez nem jelenti azt, hogy az áfa összegével csökkeni fog a vételár, hiszen ez esetben a kereskedő sem igényelhette vissza a jármű beszerzés áfa-ját. Gyakorlatilag csak a kereskedő által realizált hasznon áfa tartalmával csökkenhet a vételár.

Ha a járművet használtan magánszemélytől szereztük be, akkor áfa fizetés nem kerülhet szóba, azért mert az eladó nem képzi alanyát az áfa-nak.

Ha olyan cégtől vásárolunk, ahol a járművet saját célra használták (tárgyi eszközként) szintén nem számítanak fel áfát az értékesítéskor, mivel azt adómentesnek minősíti az Áfa törvény. Kivétel ez alól, ha a cég, akitől vásároltuk a járművet bérbeadáshoz, vagy taxizáshoz használta a járművet, mert ez esetben 27 százalékos áfa terheli az eladási árat. Autókereskedőtől történő használt jármű vásárlás esetében legtöbbször, úgynevezett árrés adózású számlát kapunk. Ez esetben nem a teljes vételár az áfa köteles, hanem csak a kereskedő haszna.

Az Európai Unión kívülről történő személygépkocsi beszerzés

Az EU-n kívüli országból történő személygépkocsi beszerzése függetlenül attól, hogy kitől vásároljuk vagy, hogy milyen az életkora a járműnek – áfa köteles (és 10 százalék vámköteles). Az adót a vámhatóság veti ki, akár a magánszemély akár cég az importőr.

Az Európai Unió területéről történő személygépkocsi beszerzés

Az EU másik tagállamából történő beszerzés esetében igen bonyolult az áfa-kötelezettség meghatározása. Gyakorlatilag csak áfa szakértők tudják teljes biztonsággal megállapítani az egyes beszerzések áfa kötelezettségét. A magánszemély vásárlónak belföldön nem kell adót fizetnie a használt autónak az EU-más tagállamából történő beszerzése miatt. Azonban az új, illetve újszerű autók esetében sajnos minden esetben áfa-t kell fizetnie a magánszemélynek akár cégtől, akár másik magánszemélytől vásárolta a gépkocsit. Az áfa-t a forgalomba helyezés előtt kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak megfizetni.

Újszerűnek az a jármű minősül, ami még nem futott 6000 km-t, vagy 6 hónapnál kevesebb ideje van forgalomba helyezve külföldön.

Ha magyar vállalkozás vásárolja az új vagy újszerű személygépkocsit, akkor a behozatalkor az áfa bevallásban kell a beszerzés után 27 százalékos áfát vallania, amelyet csak akkor vonhat le, ha tovább értékesítési célra, vagy bérbeadáshoz, vagy taxizáshoz vásárolja a járművet. A beszerzés utáni adófizetési kötelezettség független attól, hogy magánszemélytől vagy cégtől történik a beszerzés. Amikor a magyar vállalkozás külföldi magánszemélytől vásárolja meg a használt járművet (amely nem újszerű), akkor a beszerzéskor nem keletkezik belföldön áfa fizetési kötelezettség. Ha a vállalkozás viszont külföldi cégtől vásárolja meg, úgy a következő feliratokkal találkozhat a számlán: „adómentes értékesítés” vagy „használttermékre vonatkozó árrés szabályozás”.

Amennyiben a számlán az adómentességre utaló megjegyzés szerepel, úgy a jármű beszerzése után belföldön 27 százalékos áfát kell bevallani és megfizetni. Levonási joga itt is csak az esetben van a vállalkozásnak, ha a járművet taxizáshoz vagy bérbeadáshoz használja.

Ha a számlán a használttermék árrésadózására utaló kifejezés található, úgy belföldön nem kell a jármű beszerzése miatt áfa-t fizetni. Viszont előfordulhat, hogy a külföldi cég számláján a saját országának áfa kulcsával forgalmi adó kerül felszámításra. E körülmény valamilyen adózási ismeret hiányára utal akkor, ha a beszerző belföldön áfa adóalanynak minősülő gazdálkodó. E helyzetet tisztázni kell a beszerzés során a külföldi eladóval. Szakértőnk kiemelte: a bonyodalmas szabályok miatt az adóhatóság évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a személygépkocsik belföldre történő behozatala miatt fizetendő áfa-ra. A magánszemély járműbeszerzésével kapcsolatos szabályok egyértelműen meghatározhatók, viszont a vállalkozásoknak érdemes a beszerzést megelőzően tanácsadást is igénybe venniük egy forgalmiadó-szakértőtől.

A személygépkocsit megvásárolhatjuk egy összegben, hitelre, vagy lízingszerződés keretében, illetve a járművet használhatjuk úgynevezett tartós bérlet konstrukcióban.

Az egyösszegű vásárlás és a hitelből történő vásárlás esetén a vevő a rá áthárított áfa-t nem vonhatja le. Ez alól kivételek a korábban említett esetek, amikor is a vevő bárbeadáshoz vagy taxizáshoz használja majd a járművet.

A lízing

Az olyan lízing szerződés esetében, amely szerződésben egyértelműen rendelkeztek arról, hogy a lízingbe adó a szerződés végén tulajdonjogot szerez a jármű felett (zárt végű lízing) szintén nem vonhatja le az adót a lízingbe vevő, csak a korábban említett két esetben. Azonban az úgynevezett nyíltvégű pénzügyilízing szerződésnél a vevő az egyes lízing díjak áfa tartalmát levonhatja a vállalkozás. Nyílt végű lízing esetében rendre elővételi jogot kap a lízingbe vevő a lízing futam idejének végén.

Két választási lehetőség van a lízingelő vállalkozásnak. Vagy útnyilvántartást vezet a tulajdonos és az üzleti út arányában vonja le az adót, vagy nem vezet, és az adó 50 százalékát vonja le.

Nyilván mindenkinek a kedvezőbb beszerzési megoldást célszerű választania.

A tartósbérlet

E konstrukció esetében is ugyanazok a levonási szabályok, mint a nyíltvégű pénzügyilízing esetében. A kedvező adólevonási szabályok miatt, a piacon szinte csak a tartósbérlet vagy a nyíltvégű pénzügyilízing konstrukciót választják a vevők. A jármű beszerzését a vállalkozások úgynevezett értékcsökkenési leírással számolják el. Értékcsökkenési leírást kell alkalmazni az egyösszegű beszerzésnél, a hitelből történő beszerzésnél és a nyílt és zártvégű lízing esetében is. Általában a személygépkocsira évente 20 százalék amortizációt számolnak el, azonban ez eltérő lehet, ha a lízing futamideje kevesebb mint öt év. Nyilván az értékcsökkenés mértékéről a vállalkozónak egyeztetnie kell a könyvelőjével is. A tartósbérleti szerződések esetében a bérleti díjak számolhatók el költségként, ez esetben amortizáció nincs.

A személygépkocsi tulajdonlása miatt a vállalkozásnak cégautó adót kell fizetnie. Az adó összegét a jármű környezetvédelmi besorolása és a teljesítménye alapján kell meghatározni.

Egy 120 lóerős új személygépkocsi éves adója körülbelül 105 ezer forint, ezt havi bontásban kell megfizetnie a vállalkozásnak. Szakértőnk szerint fontos szempont a vállalkozásoknál – főleg, hogy a cafeteria fajtái beszűkültek –, hogy a személygépkocsi magáncélú használta adómentességet élvez. Így az egyébként üzleti célú személygépkocsinak dolgozó részére történő magáncélú használatba adása kvázi cafeteria elemként használható, amelynek gyakorlatilag nincs személyi jövedelemadó és járulék vonzata. BGA