Trendforduló: újra keresettek a 40-es, 50-es modellek - idehaza is

Vége annak az időnek, amikor a negyven feletti nők láthatatlanokká váltak a reklámipar számára, legfeljebb gyógyszerek vagy egészségügyi termékek kampányaiban használták őket. Ma már Helen Mirrennel, Monika Belluccival és Meryl Streeppel is bármit el lehet adni. Semmilyen karriernek nem kell véget érni a 40-es évszámnál, a modellekének sem, sőt a kereslet kifejezetten megnőtt irántuk, idehaza is.

Versace bemutató, a modellek mind 50 körüliek

Trendforduló zajlik a szemünk láttára. A marketingguruk rájöttek, hogy a negyenes-ötvenes korosztály pénztárcájában sokkal több pénz van, mint a huszonévesekében. Tudatos és megfontolt fogyasztók, de ha meggyőzik őket a minőségről, akkor szívesen költenek.

Ha lassan is, de úgy tűnik, az a fajta fiatalságkultusz leáldozóban van, amikor kizárólag a húszas évek minősültek az élet legélvezhetőbb időszakának.

A mai húszasok nem akarnak felnőni, kitolják a kamaszkort, a negyvenes meg ötvenesek meg nem akarnak pálya szélére állított korosztály lenni. Mi több, a globális munkaerőhiány miatt felértékelődtek a megbízható, nagy tapasztattal rendelkező, rutinos középkorúak. Egyébként az egyik legdolgosabb generációról van szó – ez az X generáció - akik tudják, semmit nem adnak ingyen, vállalkozó szelleműek, jól osztják be az idejüket, rendkívül hatékony szervezők. Hosszú évekig nem szólította meg őket a reklámipar, öregnek voltak titulálva. De ennek vége. Viszont ahhoz, hogy hatást tudjanak gyakorolni rájuk, korukbeli influenszerekkel és modellekkel kell megszólítani őket.

Monica Bellucci, olasz színésznő 55 éves

Ezt a jelenséget vette észre és értette meg Ilkaházi Júlia, aki ugyan még a harmincas korosztályhoz tartozik, de megalapította a SilverChic Modellügynökséget.

Azt mondja, külföldön már sokkal több a jó példa, változik a szemlélet: Isabella Rossellini a Lancome arca volt 30 éves koráig, akkor elküldték, ám most ismét felkérték. A kifutókon, az haute couture világában és a fast fashion cégeknél is megjelentek a korosabb modellek. De akár bőrhibával, túlsúllyal is – az elfogadás jegyében.

Szerencsére már a magyar magazinok címlapján is látunk idősebb nőket, neves színésznőket. – mondja.

Amikor megfogalmazódott a fejében az ügynökség ötlete, azonnal piackutatatásba kezdett.

Megkérdeztem marketingeseket, szerintük szükség van-e nem fiatal modellekre. A válasz az volt, hogy igen. Tehát ők is észrevették, hogy 40, 50 felett van a vásárlóerő, nekik szóló termékeket és szolgáltatásokat kell létrehozni és reklámozni. Magyarországon még nem volt ilyen ügynökség. Addig, amíg nincsen modellkínálat, addig nincs lehetőség megváltoztatni a közgondolkodást. Abban bízom, hogy ez mostantól oda-vissza fog hatni

– beszél a kezdeti lépésekről Ilkaházi Júlia.

Az alapító az ügynökséggel egyrészt a már tapasztalt, de a pályát lezáró modellek foglalkoztatása mellett új arcok felkutatására is gondolt. A referenciafotózáson három profit és három amatőrt fotóztak meg, mutatva a szándékot arra, hogy mindkét út járható. Az igazi meglepetés akkor jött, amikor az első hirdetések megjelenése után ömlöttek a levelek.

Sosem gondoltam volna, hogy Magyarországon lesz ennyi ötvenes, hatvanas férfi és nő, akit érdekel ez a munka. Az erőinket meg is haladta a jelenkezések feldolgozása első körben, be kellett vonnunk egy nagy ügynökséget, hogy segítsen, ne hagyjuk cserben a jelentkezőket, ha már megtiszteltek a bizalmukkal

– mondja. A beszélgetések során kiderült, hogy abszolút kihívásnak vagy kalandnak tekintik a modellkedést a jelentkezők.

Nem is a pénz motiválja őket, sokkal inkább egy régi, gyerekkori álmot akarnak megvalósítani, meg akarják mutatni magukat. Az van a levegőben, hogy álljunk fel, és mutassuk meg magunkat, hogy szépek vagyunk. A fotózás már maga felér egy önismereti tréninggel

- mondja. Terveik között szerepel modelltanfolyamok indítása, kettős céllal, egyrészt szerezzenek gyakorlatot a szakmában, másrészt meg önbizalomtuningolás. Klubot indítanának és workshopokkal, tehát a közösségépítést is fontos célnak tekintik.

Arra a kérdésre, mit üzen a modellügynökség tevékenysége a negyvenes, ötvenes nőknek, úgy fogalmaz Júlia: