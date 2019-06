Nagyon merészet húzott az Aldi

Terjeszkedésbe kezdett az Aldi Kínában: miután felépített egy online áruházláncot, a napokban megnyitotta az első boltjait Sanghajban, aminek óriási sikere van. A kínai piacba a Tescónak és a Metrónak is beletört a bicskája.

Megvalósítjaz az Aldi, ami eddig több európai hipermarket-láncnak nem sikerült: betör a kínai piacra, ami az edigi legmerészebb vállalkozás a 10 ezer boltos hálózattal rendelkező német vállalat történetében. A terepet mindenestre több éves marketing-munkával jól előkészítették a most megnyitott két outlet áruház előtt: tolongtak a vásárlók az Aldi újonnan nyitott két outlet áruházában Sanghajban.

A kínai élelmiszeripari kereskedelmi piac az egyik legnehezebb terep a kereskedelmi láncoknak, a piaci igények ugyanis nem csak nagyon eltérőek az európai és angolszász országokétól, hanem gyorsan változnak.

A nem kifejezetten olcsó kategóriás termékeknek számító európai élelmiszerek és italok valamint az Aldi saját márkás, kínai gyártóktól beszerzett húskészítményei az első jelek szerint kedvező fogadtatásban részesültek. Mindezt azonban megfelelően elő kellett készíteni, amit a német nagyvállalat úgy oldott meg, hogy már 2017-től az Alibabával összefogva, annak a Tmall nevű weboldalán importélelmiszerekkel és italokkal tört be a piacra, és házhoz szállítást is vállaltak. Az online kereskedés kiterjesztése és megismertetése marketingszempontból is jónak bizonyult, és időt adott az Aldinak, hogy kiismerje a fogyasztói szokásokat.

A kínai vásáróknak nagyon fontos vonzerő az európai importáru, ami a német áruházláncban a még megfizethető kategóriába került, de a saját márkás zöldségárut és húskészítményeket is nagy mennyiségben vásárolták már eddig is.

Az új boltokban egyébként már telefonnal is leolvasható az egyes termékek vonalkódja, és egy alkalmazás letöltésével lehet fizetni, hogy elkerüljék a sorbanállást.

Az Aldi egyébként kemény fába vágta a fejszéjét, mivel a kínai élelmiszer-piacon eddig kevés sikerrel próbálta megvetni a lábát a brit Tesco és a német Metro. A Walmart és a Carrefour pedig egyszámjegyű piaci részesedésnél nem tudott magasabbra emelkedni.

Eddig 11 országban található Aldi hálózat, az utóbbi években a legtöbb új boltot Észak-Olaszországban nyitotta a német nagyvállalat.

Mint aról korábban beszámoltunk, az Aldi, amely egyike a vezető kis költségvetésű élelmiszer-láncoknak Németországban, már korábban felállított egy csapatot a kínai terjeszkedés lebonyolításához. Olyan vezetőket kerestek, akik már dolgoztak együtt európai partnerekkel, és akikkel lebonyolítható a vállalat történelmének egyik legnagyobb bővítése.

A diszkont ausztrál szállítókon keresztül kínálja többek között a különféle borokat, édességeket, reggeliző termékeket és az egyre népszerűbb organikus élelmiszereket.