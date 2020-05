Adj a vállalkozónak erős kötelet, hogy felakaszthassa magát - kiszivárogtak banki levelezések a válság idejéből

Tíz éve annak, hogy a brit költségvetés hihetetlen nagy összegű 45 milliárd angol fontos (közel 17 ezer milliárd forintos) gyorssegéllyel mentette meg a csődtől a nagy nevű skót bankot, a Royal Bank of Scotland-ot (RBS). A bank főnöke, Ross McEwan most azt mondja: egy további évtizedre van szükség az RSB hírnevének visszaszerzésére. Ma az RBS a bankvilág egyik legmagasabb tartalékkal rendelkező szereplője. Ross McEwan mégis arról beszélt a BBC-nek, hogy a pénzügyek ugyan rendben vannak, a bizalom helyreállításáig azonban még hosszú az út. „Azt hiszem, belekerül öt, de lehet, hogy akár tíz évbe, amíg sikerül a bizalmat olyan szinten helyreállítani, ahogyan szeretném”. Az RBS hírnevét a válság jobban megtépázta, mint a legtöbb versenytársáét. Túl azon, hogy milliárdokat kellett kifizetnie büntetések és kártérítések formájában, tudomásul kellett vennie, hogy a brit Pénzügyi Felügyelet (FCA) szerint az összeomlást követően számos kisvállalkozó ügyfelének pénzügyeit rendkívül rosszul kezelte. Nehezíti a bizalom helyreállítását azon, az RBS munkatársaitól kiszivárgott elektronikus levelek, amelyekben a kollégák egymásnak olyanokat írtak, hogy „adj a vállalkozóknak erős kötelet, hogy felakaszthassák magukat”, illetve, hogy egy RBS-leányvállalat bagóért szerezte meg a bajba került cégeket, hogy profittal adhassa azokat tovább. A helyzetet az is súlyosbította, hogy a felügyeleti hatóság, az FCA – egy négy évig tartó vizsgálatot követően – arra a következtetésre jutott, hogy az RBS hitelezési gyakorlata jogsértő volt. A bank illetékesei ezt vitatták. A vezérigazgató ugyanakkor elismerte, hogy a bank néhány ügyfelét cserben hagyta, amiért sajnálatát fejezte ki. „Nem segítettük ügyfeleinket úgy, ahogyan kellet volna, amiért ismét elnézést kérek.” Ross McEwan pontosan öt évet töltött a bank élén annak a munkának az irányításával, amelyet a maga részéről „a gazdasági társaságok története egyik legnagyobb talpraállításának” nevez. A folyamat fájdalmasan hosszú és nehéz volt. Ma alig lehet ráismerni a 2008. évi RBS-re, amely egyes üzletágakban világ legnagyobb bankja volt. Az elmúlt évtizedben az RBS 41 országban zárta be vagy adta el leányvállalatait és 130 ezer alkalmazottjától vált meg. A korábbi bevételeinek közel 40 százaléka külföldről származott: ma ez az arány csak 7 százalék. Eszközállománya a 2,2 trillió font értékről, (ami több, mint amennyit az egész Egyesült Királyság keres és költ egy évben) 748 milliárdra zsugorodott. Egy ilyen operáció rendkívül sokba kerül. A bank kártérítésekből és átalakítási költségekből származó veszteségei elérték a 63 milliárd fontot. Ez egyben azt is jelentette, hogy a helyzet rendezésének ráfordításai felemésztették a költségvetéstől kapott gyorssegély teljes összegét. A bank ma három havonta körülbelül 1 milliárd font profitot termel és elkezdett osztalékot fizetni részvényeseinek. Ross McEwan azonban elismeri: nagyon valószínűtlen, hogy az adófizetők valaha is visszakapják, amit adtak. Az egyszerű ügyfelek számára a bankfiókok számának változása a legérzékelhetőbb. Az RBS 2007 óta fiókjainak több, mint felét bezárta. Más bankokhoz hasonlóan arra hivatkozik, hogy a több, mint ezer fiók megszüntetésére az online és a mobil bankolás népszerűvé válása miatt volt szükség. Ez magyarázatnak elfogadható, de az RBS eddigi szlogenjét „a szomszédban elérhető baráti bankként” kívánják tartalommal megtölteni, nem lenne baj, ha ha tényleg lenne a szomszédban egy fiók. A banknak nagyon sok baja volt a technológiai háttérrel is, különösen sok banküzemi zűr volt, és ezért több, mint 100 millió font büntetést is kellett fizetnie. Ezért a bank egyszerűsíteni igyekszik a szolgáltatásai mögött álló technológiai hátteret. Az 5 ezer korábbi, önálló számítógépes rendszer és applikáció helyett az RBS ma már „csupán” 2,500 rendszert futtat és abban bízik, hogy 2020-ra ezt a számot 1,500-ra csökkenti. „Soha sem válunk egyszerűvé – de egyszerűbbek leszünk” mondta a vezérigazgató és hozzátette: megítélése szerint a bank első számú kockázata egy esetleges kibertámadás.