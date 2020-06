Átalakítaná dízel autóját? Lehet, hogy a költségeit majd a gyártók fizetik

A német kormány az autógyártókkal fizettetné a dízelmotorok átalakítását. Az autógyártók nagyon visszafogottak. A nitrogén-oxidot és a dízelmotorok által kipufogott egyéb apró részecskéket hosszú ideje a légzőszervi betegségek és szív-problémák egyik kiváltó okának tekintik, amelyek évente több ezer idő előtti halálesethez vezetnek. A német Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség szerint a nitrogén-dioxid átlagos szintje 2017 folyamán mintegy 70 német nagyvárosban, közöttük Münchenben, Stuttgartban és Kölnben meghaladta az EU egészségügyi küszöbértékét. A dízelmotorok azóta kerültek a középpontba, mióta a Volkswagen 2015-ben elismerte, hogy a szennyezőanyag-kibocsátás szintjét meghamisító szoftvert szerelt 11 millió járművébe. A világ minden részén eladott autók ennek köszönhetően sokkal több nitrogén-oxidot pufogtak ki, mint a jogszabályokban megengedett mérték. A „dieselgate” eddig a Volkswagennek kártérítés, visszavásárlás, büntetések és jogi költségek formájában 27 milliárd eurójába került, és a csoport még mindig jogi eljárások alanya otthon és külföldön egyaránt. A Volkswagen az Egyesült Államokban nemcsak az átalakítás költségeit viseli, de igény esetén visszavásárolja az érintett autókat is. Az autógyártó 2016-ban egy 14,7 milliárd dollár értékű pert bukott egy olyan csoportos per során, ahol közel fél millió dízel-tulajdonosnak ajánlott kártérítést, visszavásárlást vagy a motorok ingyenes átalakítását (1 euró =323,78 Ft, 1 US dollár = 278,76 Ft). A Volkswagen a 2017-es esztendőben mindenesetre 11,4 milliárd eurós profitot könyvelt el. Miután számos német nagyváros kilátásba helyezte, hogy kitiltja a légszennyező dízel autókat – Párizs már bejelentette, hogy 2024-től teljes tilalmat rendel el – Angela Merkel kormánya és az autógyártók egy olyan megoldást keresnek, amellyel e fontos iparág sérelme megelőzhető. Eddig azonban nem sikerült egyetértésre jutni arról, hogyan egyeztethető az emberi egészség és a környezet védelme azoknak az autósoknak az érdekével, akik járműve értékének nagy részét elveszíti.

„A környezet szempontjából a leggyorsabb és legjobb megoldás a régi autók újakra cserélése. Ezt kiegészítheti a régiek egy részének átalakítása, amely során azt szeretnénk, ha a tulajdonosnak semmit sem kellene fizetnie”