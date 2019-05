Az e-sport területén tevékenykedő startupok is pályázhatnak idén az AHa! BrainStore programra

Az e-sport területéről is várja idén az innovatív startupok jelentkezését az Antenna Hungária (AH), a Drukka Startups és az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures együttműködésében megvalósuló AHa! BrainStore akcelerátor program. A döntés egyik fő oka, hogy Magyarországon közel fél millióan űzik esetenként vagy rendszeresen az e-sportot és a piac folyamatosan nő. A jelentkezés határidejét meghosszabbították, így május 12-ig lehet pályázni a legjobb megoldásokkal.

A hardware ötletek támogatására létrejött AHa! BrainStore 2018-ban indult útjára, akkor a telekommunikációval, multimédiával, drón és IoT megoldásokkal foglalkozó digitális startupok tartoztak a program fókuszterületei közé, idén viszont már az esport területéről is várják a vállalkozások jelentkezését.

A programba elsősorban olyan induló vagy növekedési fázisban lévő startupok jelentkezését várják, amelyek profilja összehangolható az Antenna Hungária tevékenységével. Bár az esport egyelőre lazán, de illeszkedik az AH kompetenciáihoz, így többek között rendezvénytechnikát (audiovizuális technika), az ország legnagyobb CDN kapacitását, valamint televíziós és műsorszóró hálózatot, OTT platformot tud biztosítani az esporttal foglalkozó startupoknak, továbbá a hagyományos sportközvetítések területén szerzett számottevő tapasztalatával tudja segíteni a jelentkezőket.

Azt, hogy az e-sport egy rendkívül ígéretes, gyorsan növekedő piac, az is alátámasztja, hogy 2018-ra globálisan 906 millió dolláros iparággá nőtt, 2021-re pedig várhatóan eléri az 1,6 milliárd dollárt. A terület legfontosabb piacai továbbra is az Egyesült Államok, Dél-Korea, Kína és Németország. Bár Magyarországon egyelőre kevésbé kiterjedt az esport piaca, az utóbbi években nagy fejlődésen ment keresztül. Az eNet 2018-as felmérésében a magyarországi esport bevételeket 24 milliárd forintra becsülte. Hazánkban jelenleg körülbelül 425 ezer olyan fő van, aki játszik, közülük 11 százalék, azaz megközelítőleg 45 000 játékos tekinthető versenyzőnek. A játékosok jellemzően online versenyeken indulnak, de az offline versenyeken való részvételük sem elhanyagolható.

Ennek ellenére itthon még kevés az igazán nagy volumenű, magas pénzdíjakkal járó rendszeres bajnokság, a megmérettetések többsége inkább online és eseti. Az offline versenyek általában olyan nagyobb rendezvények keretében kerülnek megrendezésre, mint a PlayIT, V4 Future Sport Festival. Nagy potenciál rejtőzik azonban az eseti versenyekben is, külön érdemes megemlíteni a K&H FIFA kupát.

A második alkalommal megrendezésre kerülő AHa! BrainStore idén is várja az induló vagy növekedési fázisban lévő, prototípussal rendelkező startupok jelentkezését. Az esporton kívül a drón technológia, streaming vagy internetes tartalom szolgáltatás, IoT, IT biztonság, mesterséges intelligencia van a fókuszban, de emellett az egyéb műsorgyártáshoz és műsorszóráshoz kapcsolódó, multimédia és felhő szolgáltatások területeivel foglalkozó startupok is lehetőséget kaphatnak.

A jelentkezés határideje meghosszabbításra került így május 12.-ig lehet még jelentkezni az AHa! BrainStore weboldalán. https://www.ahabrainstore.hu/