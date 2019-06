Elszállt a légkör szén-dioxid tartalma

10 év

A The Guardian adatai szerint a Hawaii szigeteken lévő mérőállomás adatai szerint egymillió molekulánként (ppm) 414,8 lett, ami 3,5 ppm növekedés egy év alatt, a második legnagyobb éves növekedés az elmúlt 60 évben. A kérdéssel foglalkozó szakemberek szerint 450 ppm körül indulhatnak be olyan folyamtok, ahol megállíthatatlanul felgyorsul a klímaváltozás, konkrétan a globális felmelegedés, márpedig ez a mostani ütemnél mindössze 10 évet fog igénybe venni.

Májusi csúcs

A legmagasabb éves szén-monoxid mennyiség májusban alakul ki, mivel ekkor növesztenek lombot a fák az északi féltekén, ami megkezdi a szén-dioxid felvételét (a déli féltekén nincsenek az északival összevethető olyan kiterjedt mérsékelt égövi területek, ahol lombhullató fák lennének). Májustól lombhullásig csökken a mennyiség, majd ismét nőni kezd, és majdnem minden évben meghaladja az előző évit a pontos mérések 1958-as kezdete óta, amikor még 320 ppm alatt volt az adat.

A légköri széndioxid mennyisége

Gyorsulás

A folyamat 7 évvel ezelőtt felgyorsult, az adat 2014-ben lépte át a 400-as értéket. A 90-es években még csak 1,5 ppm volt az átlagos növekedés, az elmúlt évtizedben 2,2 ppm, most pedig már 3 fölötti az ütem. Kétségtelen, hogy az elmúlt 20 évben meglehetősen gyorsan nőtt az olaj, és földgázgáz kitermelés és felhasználás, vagyis egyre több fosszilis üzemanyagot égetünk.

Ennek fényében döntő fontosságú lenne a növekedés ütemének csökkentés, később teljes megállítása, ami csak a megújuló energiák térnyerésével, különösen az elektromos autók elterjedésével lehetséges, és úgy tűnik, az idő jobban szorít, mint eddig gondoltuk.

Kivonás

Van egy másik megoldás is, amellyel kísérleteznek: a légköri szén-dioxid egy részének kivonása, és a valahol a lékkörön kívül, a földkéregben vagy az óceánok mélyén való tárolása. Erre már több megoldást is kitaláltak, de egyelőre meglehetősen költségesek lennének. Jó eséllyel idővel olcsóbb megoldást is sikerül kifejleszteni, a tökéletes megoldás erre persze az lenne, ha a földfelszínre visszakerülnének az erdők, de ez a mezőgazdasági termelés igényei és az emberi lakóhelyek kiterjedése miatt nem lehetséges.