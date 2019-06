Erre figyeljen, mielőtt elkezdi a jövő hetet

A magyar ipari termelés áprilisi, részletes adatai érkeznek csütörtökön

A június 6-án megjelent előzetes adatok szerint idén áprilisban 6,3%-kal emelkedett a hazai ipari termelés 2018 áprilisához képest. Márciusban 8%-os ipari termelésbővülést regisztráltak idehaza, így a friss áprilisi adat a szektor valamelyest visszafogottabb teljesítményét tükrözte (kiigazítatlan adatok), bár még így is dinamikusnak mondható a növekedése. Az első becsléshez képest nem várunk érdemi különbséget a második, részletes adatközlés kapcsán sem.

Várakozásunk szerint a tavalyi évet követően idén kismértékben lassulhat a hazai gazdasági növekedés az üzleti ciklus előrehaladott állapota miatt. Ebben a környezetben az ipari termelés is mérséklődhet 2019-ben idehaza a korábban tapasztalt szintekhez viszonyítva, mely összhangban van az eurózóna ipari termelésbővülésének prognosztizált mérséklődésével is. Mindazonáltal a vállalati nagyberuházások eredményeként az elmúlt évek során érdemben bővültek a hazai feldolgozóipari kapacitások, így az új piacok megszerzése képes lehet ellensúlyozni a hazai ipar teljesítményét érintő negatív hatásokat.

Pénteken ismerhetjük meg az építőipari szektor áprilisi teljesítményét

Kiemelkedő teljesítményt tudhat maga mögött a hazai építőipari ágazat: már az idei februári 46,8%-os termelésnövekedés is több, mint egy éves csúcsot döntött meg, azonban márciusban még ennél is magasabb, 67,6%-os termelésbővülést regisztráltak a szektorban (kiigazítatlan adatok, év/év alapon mérve). Mióta a KSH közzéteszi az építőipari adatokat (2001. január), nem mértek ennél magasabb növekedést. Idén áprilisra továbbra is dinamikus, kétszámjegyű növekedésre számítunk a hazai építőipar teljesítményében.

Az idei év várakozásunk szerint még erős lehet az építőipari szektorban, ugyanakkor egyre inkább látszódnak a felívelő ciklus végének intenzívebb jelei. Az elmúlt hónapokban az építőipari vállalkozások szerződésállományának növekedése alacsony szinteken járt, márciusban pedig 1,2%-kal vissza is esett (év/év). Az EU-s forrásoknak köszönhetően továbbra is az infrastruktúra-építés húzza az ágazatot. A 2019-es év még erős lehet az EU-s pénzeknek köszönhetően, azonban ezt követően lassulás jöhet az ágazatban.

Továbbá az épületek építése alágazat esetében lassulást okozhat az áfa-szabályok változása: főszabály szerint 2019 decemberéig van lehetőség a kedvezményes áfa-kulcs (5%) alkalmazására az újépítésű lakóingatlanok esetén. Az alágazat visszaesését ugyanakkor tompíthatja a családtámogatási intézkedések kiterjesztése (CSOK kibővítése, emelkedő CSOK-hitel, babaváró kölcsön bevezetése).