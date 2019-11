Gigantikus szaúdi tervek

Ha Szaúd-Arábia, akkor mindig valami nagyon, de nagyon nagy összeg szerepel a gazdasági hírekben. Ebben az itt következő hírben például rögtön három felfoghatatlan összeg is lesz.

Az olajáresés idején megroggyant szaúdi gazdaság a költségvetési hiány orvoslására tőkepiaci terveket sző. Immár a második dollár-kötvénykibocsátásán van túl, amely nem kevesebb, mint 12,5 milliárd dolláros kört jelentett (ez a mi Paks 2-nk nagyságrendje).

A rijádi kormány 3 milliárd dollárnyi ötéves, 5 milliárd dollárnyi 10 éves és 4,5 milliárd dollárnyi 30 éves papírt értékesített. Az első kör 9 milliárd dolláros volt, ám akár össze is adhatjuk a két összeget még mindig messze nincs meg az idei 53 milliárd dolláros költségvetési hiány teljes ellenszere.

Ám ezek az összegek eltörpülnek ahhoz képest, hogy hamarosan tőzsdére léphet a szaúdi állami olajcég, a Saudi Amarco is, amelynek akár 2 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizácója is lehet, amivel a világ legértékesebb tőzsdei cégévé válhat. A világ legnagyobb olajexportőre ezen kívül 500 milliárd dollárból építene a Vörös-tenger partjainál egy új metropoliszt. Ez a terv ugyan nem a fene nagy spórolásra utal, mindenesetre az Egyiptomhoz és Jordániához is közel eső Neom-projektet szintén szeretnék majd bevezetni a börzére.