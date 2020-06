Jegy nélkül is lehet utazni a svájci vonatokon

A svájci vonatokon az utasoknak egyszerűen be kell lépni egy applikációba, amely automatikusan kiszámítja a legalacsonyabb menetdíjat. Vége a jegynyomtatásnak. Ön is unja már a sorban állást a vasútállomásokon, vagy végigmenni a végtelen sok ablakon, mire on-line meg tud venni egy vonatjegyet? Azoknak a svájci vasutakon utazóknak, akik a svájci szövetségi vasút, az SBB Preview App-ját használják, vidáman ingázhatnak két állomás között; bárhol le- illetve felszállhatnak anélkül, hogy jegyet kellene váltaniuk. Az utasoknak egyszerűen le kell tölteniük az SBB Previev App-ot, kiválasztani az EasyRide szolgáltatást és indulás előtt megnyomni a check in ikont. Az utazás végén pedig a check out-ot. Az app felismeri az utazási útvonalat és a legalacsonyabb díjtételt alkalmazza, amelyet azután ráterhelnek a felhasználó hitelkártyájára vagy bankszámlájára. Az új felhasználóknak regisztrálniuk kell magukat a SwissPass honlapon, majd letölteni az ingyenes alkalmazást. „Ha az Ön által választott út díja magasabb, mint az egynapos bérleté, Önre az alacsonyabb összeget terheljük. Sőt, ha az utazás végén elfelejtett lekapcsolódni, az applikáció a megfelelő időben felhívja erre az Ön figyelmét” olvasható az SBB honlapján. Az SBB Preview App ’EasyRide’ funkciója október eleje óta aktív, jelenti a Swiss daily 20 minutes hírszolgálat. Az applikációt jelenleg 250 ezer utas használja.