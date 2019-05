Jövőre sem emelkedik az angliai egyetemeken tanuló magyarok tandíja

A 2020-2021-es tanévben is a helyi diákokra érvényes tandíjak, illetve diákhitel-lehetőségek vonatkoznak majd az angliai egyetemeken tanulmányaikat megkezdő magyarokra.

A jövőre kezdődő tanévben sem emelkedik meg az angliai egyetemeken tanuló magyar diákok tandíja.

A brit oktatási minisztérium ugyanis bejelentette, hogy a Brexittől függetlenül a 2020-2021-es tanévre is kiterjesztik a jelenlegi rendszert, amely szerint az EU-ból érkező diákokra (mind az alapképzésben, mind a posztgraduális képzésben) ugyanakkora tandíj vonatkozik, mint a helyi diákokra, illetve a diákhitel-lehetőségekhez is azonos feltételek mellet férhetnek hozzá – számolt be a BBC.

Ez azt jelenti, hogy aki a 2020-2021-es tanévben kezdi meg angliai tanulmányait, az a képzése teljes időtartama alatt élvezheti ezt a kedvező elbánást. Jelenleg a tandíj mértéke alapképzésben évi 9250 fontot (mintegy 3,4 millió forintot) tesz ki a hazai, illetve az uniós diákok esetében. A harmadik országból érkezők esetében ennél jóval magasabb a tandíj, illetve ők nem jogosultak a tandíj megfizetésére szolgáló diákhitelre sem.

A szaktárca bejelentése azután szültetett meg, hogy az angliai egyetemek kifejezték azzal kapcsolatos aggodalmukat, hogy a 2020-tól induló tanévre vonatkozóan eddig nem tudtak semmi biztosat mondani a leendő uniós diákokra érvényes tandíj mértékéről. A felsőoktatási intézmények amiatt aggódtak, hogy a bizonytalan helyzet miatt csökken a jelentkezők száma, és így a bevételeik is visszaesnek. Jelenleg mintegy 37 ezer uniós diák vesz részt az angliai egyetemek 2019-től induló tanévének felvételi folyamatában.

A skót kormányzat már áprilisban bejelentette, hogy az uniós diákok által élvezett előny a 2020-ban kezdődő tanévben is biztosított lesz. Ez a skót egyetemek esetében tandíjmentességet jelent.