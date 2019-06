Kisebb gardrób, boldogabb nyugdíjas évek?

A KSH adatai szerint havonta fejenként 2.550 forintot költ a magyar lakosság ruházatra. Azonban sokan az alapdarabok beszerzése mellett szívesen fordítanak többet kinézetükre, ugyanis a ruhatár bővítése az egyik legnépszerűbb megtakarítási cél az OTP Öngondoskodási Index válaszadói között. A megkérdezettek ötöde valósította meg ruházkodásra vonatkozó anyagi terveit a tavalyi évben.

A hagyományosan Y és Z generációként azonosított fiatalok körében ez az arány jóval magasabb, az ehhez a korcsoporthoz tartozó megkérdezettek 32 százaléka frissítette ruhatárát ebben az évben. A kutatásból kiderül, hogy az öltözködés mellett a fiatalabbak a kikapcsolódási lehetőségekre is szívesebben áldoznak a teljes mintához képest.

Míg az összes válaszadó csupán 6 százalékának sikerült a terveinek megfelelően szórakozásra és hobbikra költenie, addig az Y és Z generáció 11 százaléka gazdálkodott sikeresen pénzügyeivel úgy, hogy szórakozásra is elegendő anyagi háttér jusson. Ezzel szemben ennek a korosztálynak csupán 4 százaléka tett félre nyugdíjas éveire a tavalyi évben.

Ez az adat rámutat arra is, hogy az 1981 után született generációk tagjai inkább a közeljövőben megvalósítható anyagi célokat (élmények, szórakozás, önmegvalósítás) helyezik előtérbe a hosszabb távú megtakarítási formákkal szemben.

„A fiatalok sokszor az „egyszer élünk” mottó alapján hozzák meg döntéseiket. Arra azonban gyakran nem gondolnak, hogy ehhez az egyszeri élethez hozzátartozik az időskor is. Az OTP Nyugdíjpénztár szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy nem kell hatalmas áldozatokat hozni ahhoz, hogy ezt az életszínvonalat nyugdíjaskorban is fenntartsák és egy békés, anyagi gondoktól mentes időskort biztosítsanak maguknak. Akár havonta egy-két meg nem vásárolt ruhadarab összegével közelebb lehet kerülni az pénzügyi problémáktól mentes időskorhoz. Hiszen, ha valaki 35-40 évesen csak havi pár ezer forintot félretesz, már azzal is többmillió forintot takaríthat meg nyugdíjas korára” – mondta el Horpácsi Krisztina, az OTP Nyugdíjpénztár ügyfélkapcsolati és szolgáltatási főosztályvezetője.

Az Y és Z generáció tagjai közül legtöbben nyaralni szeretnének menni (25 százalék) a következő egy évre vonatkozó terveik szerint, emellett a ruhatár bővítése szintén az élmezőnyben van a válaszok között (21 százalék). A nyugdíjas évekre megtakarítást kezdeni 7 százalékuk tervez, tehát ha lassan is, de növekszik azoknak a fiataloknak a száma, akik tudatosan készülnek erre az időszakra.

„Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több a fiatal belépő az OTP Nyugdíjpénztárnál, azonban van még hova fejlődni. Egy tavalyi kutatásunk[1] szerint az Y és Z generáció több mint harmada küzdelmesnek tartja az időskort, de nem feltétlenül látják, hogy mi lehet erre a megoldás. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogyha időben elkezdik a nyugdíjcélú megtakarítást, akkor az anyagi gondok helyett, a saját álmaik megvalósítására fókuszálhatnak nyugdíjas korukban” – tette hozzá Horpácsi Krisztina.

[1] Forrás: Pulzus kutatás az OTP Bank megbízásából, 2018.