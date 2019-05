Magyar állampapír plusz néven új lakossági állampapír jegyezhető júniustól

Magyar állampapír plusz (máp plusz) néven június 3-tól jegyezhető a legújabb, minden eddiginél kedvezőbb hozamot biztosító lakossági állampapír - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a tárca közleménye szerint, amit pénteken juttattak el az MTI-nek.

A tárcavezető kiemelte, a máp plusz fél év után 3,5, egy év után 4 százalék kamatot fizet, majd félévente 50 bázisponttal növekszik a kamat, így az ötödik év végén eléri a 6 százalékot. Egymillió forintos befektetés esetén például öt év alatt 270 ezer forintos hozam írható jóvá, amely adómentes jövedelem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kamat teljes összege a családoknál, a lakosságnál marad, hiszen még személyi jövedelemadót sem kell utána fizetni - magyarázta a pénzügyminiszter.

Az új termék bevezetésével még kiegyensúlyozottabbá válik az államadósság finanszírozása is, hiszen a lakosság az állam szempontjából megbízható befektető. A belföldi finanszírozás növekvő arányát a hitelminősítők is kedvezően ítélik meg, ezt már a februári felminősítések alkalmával is kiemelten pozitív tényezőként vették figyelembe - fejtette ki Varga Mihály.

A pénzügyminiszter elmondta, a máp plusz jegyzése nagyon egyszerű lesz, csupán egyetlen számla szükséges hozzá, online is jegyezhető, és elérhető lesz a Magyar Államkincstár és a Magyar Posta kirendeltségein, a lakástakarék-hálózaton keresztül, és várhatóan a kereskedelmi bankok fiókjaiban is.