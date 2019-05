Megverték a piacot a BÉT Részvényfutam játékosai

1800-nál is többen játszottak a harmadik alkalommal megtartott BÉT Részvényfutamon, a Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány közös, középiskolás diákoknak szóló online tőzsdejátékán. A játékosok révén öt hét alatt mintegy 17 ezer megbízás született, összesen 3,77 milliárd forint értékben. A BÉT Részvényfutamban leginkább az OTP, a MOL és a Richter papírjait forgatták, azonban a kisebb és közepes kapitalizációjú részvényekkel is előszeretettel kereskedtek. A tőzsdejáték legnagyobb hozamát produkáló játékosa a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium tanulója lett. A játék során először a tanulók szülei is próbára tehették részvénykereskedői tudásukat. A verseny célja a befektetői tudatosság és a tőzsdei ismeretek játékos formában történő bővítése volt. A valós piacon a BUX index a játék időtartama alatt mintegy 1,66 százalékos növekedést produkált, az aktív Részvényfutam játékosok átlagos portfóliónövekedése meghaladta az 2 százalékot. A diákok közül kikerült TOP 10 részvényfutamos tőzsdéző átlagosan 13 százalékos hozamot ért el, átlagosan 20 kötéssel.