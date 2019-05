Napi öt kóla, heti háromszor McDonald’s – így étkezik a világ egyik leggazdagabb embere

A 88 éves befektetési guru a Financial Times-nak adott interjúban elmondta, hogy továbbra sem változott hírhedt étrendje, még mindig odavan a gyorskajáért (junk food), illetve a kóláért. Naponta öt dobozos Coca-Colát iszik, ebből napközben hármat, míg este kettőt.

Negyedrészben Coca-Colából állok, ugyanis ha naponta 2700 kalóriát eszek, akkor ennek negyedét a kóla teszi ki

– mesélte még 2015-ben a Fortune magazinnak. Buffett más módon is kötődik az italgyártóhoz, ugyanis befektetési társasága, a Berkshire Hathaway több mint 16 milliárd dollárnyi értékű Coca-Cola-részvénnyel rendelkezik – írja az FT-interjúról beszámoló FOXBusiness.

Két kézzel szórja a sót

A hideg kóla mellé pedig az UTZ burgonya sticks-jét szereti elmajszolni, ugyanis a magas cukortartalmú üdítők mellett a sós ízért is nagyon odavan a világ egyik leggazdagabb emberének számító Warren Buffett. (A Bloomberg naponta frissülő nyilvántartása szerint jelenleg 89,1 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, amivel a világ negyedik leggazdagabb embere, csak Jeff Bezos, Bill Gates és Bernard Arnault előzi meg a rangsorban.)

A hosszú távon sikeres invesztíciói miatt sokszor „omahai bölcsként” emlegetett befektetőről John Stumpf, a Wells Fargo vezérigazgatója azt mondta 2014-ben, hogy

ha evésre kerül sor, Warren bal és jobb kezében is egy sószóró van, amelyeket megrázva hóvihart idéz elő.

Fagyi reggelire

Az intenzív kólafogyasztása mellett Buffett azt is elismerte a Financial Times-nak, hogy legalább hetente háromszor a McDonald’s csirkefalatkáit (chicken nuggets) eszi. Emellett imádja egy másik gyorsétteremlánc, a Dairy Queen fagyiját is. A Business Insider szerint Buffett reggelente irodájába menet meg szokott állni a McDonald’s-nál, ahol maximum 3,17 dollárt költ reggelire. Néha pedig egyenesen fagyit eszik ilyenkor.

Nem tervezi még a nyugdíjat

Bár sok bírálat éri egészségesnek nem éppen nevezhető étkezéseit, a kilencvenes éveihez közelítő Buffett szerint a magas só- és cukortartalmú étrendje valahogyan elősegítette, hogy viszonylag egészséges maradjon.

Megnéztem a statisztikákat, a legalacsonyabb halálozási ráta a hatéveseknél mutatható ki. Ezért eldöntöttem, úgy étkezem, mint egy hatéves

– jegyezte meg viccesen Buffett a Fortune-nak.

Az FT-nek adott mostani interjúban azt mondta, nem foglalkozik a halállal. Idős életkora és egészségtelen étrendje ellenére „még mindig kiugrik az ágyból” minden reggel, és nem is tervezi, hogy hamarosan nyugdíjba menne.