Van, amire nem jó az online kapcsolatépítés?

Az online kommunikáció a mindennapok része, ehhez alkalmazkodva az OTP Bank is aktívan jelen van álláshirdetéseivel a social médiában. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a hatékony toborzáshoz ez ma már nem elég. Vissza kell egy kicsit lépni a személyes kapcsolatok irányába.

A munkakeresők és a munkaadók közötti egymásra hangolódásra kiváló alkalmat biztosítanak az esettanulmányi versenyek, ahol mindkét fél gyakorlati ismereteket, benyomásokat szerezhet egymásról. A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Lámfalussy Sándor Szakkollégiuma májusban rendezte meg a Lámfalussy Sándor Esettanulmányi Versenyt, amelynek az OTP Bank főtámogatóként adott otthont.

A résztvevő egyetemisták szerint azért érdemes esettanulmányi versenyekre járni, mert az itt szerezhető tapasztalatokat nagyon jól tudják hasznosítani a későbbi karrierjük során. A versenyek igazi kihívást jelentenek, mivel teljesen más szemszögből mutatják meg azt, amit az egyetem falai között már megtanultak. Véleményük szerint még egy igazán gyakorlatias egyetemi képzés sem tud annyira gyakorlatias lenni, mint egy valós példákon alapuló éles versenyhelyzet.

A megkérdezettek több szempontot is felsoroltak, amikor az ideális munkahelyről kérdezték őket az OTP Bank HR szakértői: az anyagi biztonság mellett a szakmai fejlődés és a karrierépítés lehetősége is fontos kritériumnak bizonyult. A stabil, kiszámítható munkahely pozitív érték a fiatalok számára, azonban ez nem elegendő, mivel a tapasztalatok szerint csak néhány évet töltenek el egy-egy cégnél.

„A toborzási folyamatnak fontos szerepe van abban, hogy a munkakeresők az igényeiknek megfelelő helyet találják meg, így később elkötelezett munkavállalókká váljanak”- nyilatkozta Szőke-Oláh Katalin, az OTP Bank HR marketing vezető tanácsadója.

„Az online toborzás nagyban egyszerűsíti a folyamatokat, ám a személyes kapcsolatoknak továbbra is nagy jelentősége van. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségek korai beazonosítására, ezért fontos célunk, hogy minél több alkalommal közvetlenül is kapcsolatba kerüljünk a potenciális munkavállalóinkkal, hiszen egy néhány perces beszélgetés sokkal többet ad, mint akár egy igazán profin megszerkesztett CV. Ezek az alkalmak segítenek abban, hogy a kiválasztott pozícióhoz és magához a céghez fűződő elvárások és a valóság közelebb kerüljenek egymáshoz. Így válhat a pályakezdő fiatalból is hosszú távra tervező, a bankunk iránt elkötelezett kolléga” – tette hozzá a szakember.

A személyes kapcsolatépítésre az állásbörzéken túl tehát remek alkalmat adnak az esettanulmány versenyek is, ezért az OTP Bank rendszeresen támogat ilyen rendezvényeket, egyetemi kapcsolatai intenzívek. Ezeken az eseményeken egy jó szemű HR-es azon túl, hogy alapvető információkat tud átadni a cégről, már azt is felmérheti, hogy milyen pozíció passzolna leginkább a jelölthöz. Vállalati oldalról tehát ezek a versenyek remek lehetőséget teremtenek arra, hogy a legjobbakat sikerüljön kiválasztani. Az OTP Bank ezen felül igyekszik olyan körülményeket kialakítani, ahol a munkavállalók az igényeiknek megfelelő kihívások mellett fejlődhetnek és építhetnek karriert.