Így szigorodnak a hitelfelvételi szabályok július 1-től

A személyi kölcsönök és a lakáshitelek piaca markáns növekedést mutat, nem tart attól, hogy túladósodnak a háztartások?

Úgy látjuk, egyelőre nincs ilyen veszély. Egyrészt a válságot követő években elhalasztott lakásvásárlások, hitelfelvételek jelentek meg a piacon. A nettó fizetések és a nettó reálbérek is masszív emelkedést mutatnak, azaz bővül a háztartások pénzügyi mozgástere.

A jegybank egyik friss elemzése szerint az új hitelek és a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének aránya mindössze 7 százalékos, szemben a 2008-as 14 százalékkal.

A hitelpiaci növekedés mögött a válságot megelőző időszakhoz képest jóval magasabb fizetések társulnak. Fontos az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyrészt naprakészen figyeli a hitelezési folyamatokat és erős fékeket tett a rendszerbe, ezek közül az egyik legfontosabb, a már említett jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (jtm).

A jövedelemarányos törlesztőrészlet szabályozás azonban szigorodik, mit vár ettől a lépéstől?

Az előírás az egyik kulcsa annak, hogy a háztartások ne adósodjanak el túlzottan és minél biztonságosabb hiteleket vegyenek fel.

Ezért is van az, hogy a rizikós, változó kamatozású jelzáloghiteleknél sokkal szigorúbb a szabály, a maximális törlesztőrészlet a 400 ezer forint alatti jövedelem 25 százaléka lehet.

A biztonságos, legalább 10 évig fix törlesztésű ellenben 50 százalék a mutató. A 400 ezernél magasabb nettó esetében akár 60 százalék is lehet a fizetésre vetített törlesztőrészlet.

A júliusi szigorítás lényege, hogy a 400 ezres limit 500 ezer forintra emelkedik. Ez érthető, a jegybank ezzel a módosítással a fokozatosan emelkedő béreket követi le és megtartja a féket a rendszerben. Júliustól tehát a legbiztonságosabb, legalább 10 évig fix törlesztőrészletű jelzáloghitelek esetében a törlesztőrészlet az 500 ezer forintnál magasabb nettó jövedelem maximum 60 százaléka lehet.

Ha a nettó jövedelem nem éri el az 500 ezer forintot, akkor 50 százalék mehet a törlesztésre a legalább 10 évre fixált jelzáloghiteleknél.

Visszatérve a várakozásokra, egyelőre nem látunk komolyabb kockázatokat a lakossági hitelezés terén, de azt ki kell emelni, hogy csak akkor vegyen fel egy-egy háztartás hitelt, akár piacit, akár államilag támogatott konstrukciót, ha tényleg szükség van rá, például másik lakásba való költözés vagy felújítás esetén. Emellett nézzék át a kínálatot az online hitelkalkulátorok segítségével és vegyék igénybe hitelszakértő segítségét, mert ezzel megelőzhetik az esetleges kellemetlen meglepetéseket.

Új elem lesz a júliustól elérhető babaváró támogatás, amely a 18-41 éveseket ösztönzi gyermekvállalásra azzal, hogy maximum 10 millió forintos kedvezményes hitelt igényelhetnek. Mekkora érdeklődést tapasztaltak a hitelek iránt az utóbbi hetekben?

Már most egyre többen érdeklődnek a konstrukció iránt, közben a bankok is sorra jelentik be, hogy júliustól náluk is elérhető lesz a babaváró hitel. Az érdeklődőket több csoportba lehet sorolni. Az egyik nagy tábor tagjai viszonylag jól tájékozottak, a főbb paramétereket ismerik. Tudják, hogy maximum 10 millió forint lehet a hitelösszeg, a kamat- és tőketartozás csökkenhet a megszületendő gyerekektől számától függően. Ugyanakkor köztük is vannak, akik nem tudnak például arról, hogy

csak az kaphat babaváró hitelt, aki nem szerepel a Központi Hitelnyilvántartó Rendszerben, valamint azt, hogy három év társadalombiztosítási jogviszonyra van szükség.

A másik nagy tábor leegyszerűsítve pedig szinte csak annyit tud, hogy 10 milliót lehet kapni, de köztük sokan lakáshitelként tekintenek a támogatásra és vannak, akik vissza nem térítendő pénzként azonosítják a babavárót. Számtalan helyen megkezdődött a tájékoztatás, de az érintetteknek mindenképpen alaposan utána kell járniuk, hogy a babaváróhoz szükséges alapfeltételnek eleget tudnak-e tenni. Nem beszélve a hitelezési szabályokról.

Az érdeklődőknek készítettünk egy oldalt, könnyen ellenőrizhetik, hogy megfelelnek-e a babaváró támogatás legfőbb feltételeinek.

Ez mit jelent a gyakorlatban?

Kétségtelenül kedvező konstrukció a babaváró hitel, de a hitelfelvételi szabályok erre is vonatkoznak. Gyakorlati példával élve a következőt fontos tudni. A babaváró hitel 5 éves kamatperiódusú konstrukció, azaz 5 évig fix a törlesztés. Márpedig a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra vonatkozó szabályok szerint

ennél a kamatperiódusnál csak a nettó jövedelem 35 százalékát lehet hiteltörlesztésre fordítani, ezt érdemes figyelembe venni a hitelfelvétel előtt.

Ha ugyanis van más hitele az érintetteknek, akkor elképzelhető, hogy a 10 millió forintos támogatás igényléséhez nem lesz elég a jövedelmük. Sokan nem tudják például, hogy a hitelkártya- és folyószámlahitel-keretet is figyelik a bankok a jövedelem terhelhetősége esetében, akkor is, ha azt az érintettek nem használták fel. Szerintem az is nagyon fontos, hogy az adott hiteligénylő teljesíteni tudja a feltételeket, akkor sem muszáj elmenni a falig. Tehát akkora összeget kell igényelni, amire valóban szükség van.

Ez egy alapvető tudatossági kérdés, lát ebben javulást az elmúlt időszakban?

Szerencsére egyre többen vannak, akik körültekintően kezelik a pénzügyeiket és alaposan megnézik a banki ajánlatokat, legyen szó lakáshitelről, személyi kölcsönről vagy az állami támogatások valamelyik formájáról. Szintén növekszik azoknak a száma, akik nem akarják túlfeszíteni a húrt és nem a maximális hitelösszeget kérik, hanem annyit, amennyire valójában szükségük van és tisztában vannak azzal, hogy a hitelfelvétel egy hosszú távú döntés.

Tehát nem csak az első 1-2 évben kell fizetni, hanem sokszor 3-5 évig, lakáshitelnél pedig akár 1-2 évtizedig.

Persze azért még van tér a javulásra, elég sokan ugyanis csak 1-2 paramétert néznek meg, pedig sokkal többről van szó.

Az érthető, hogy a kamatot, teljes hiteldíjmutatót nézik, hiszen az határozza meg a kiadásokat. Mit érdemes még figyelni?

Ma ott tartunk, hogy tényleg egyre több hitelfelvétel előtt álló ember használja az online hitelkalkulátorunkat. Az eredmények kiadják, hogy melyik bankban mekkora lesz a törlesztőrészlet, mennyi lesz a kamat és a thm, valamint mennyi a teljes visszafizetendő összeg. Utóbbi nagyon lényeges, hiszen ez mutatja meg, hogy valójában mennyibe is került az adott hitel. Itt azonban nem ér véget a történet,

a bankok ugyanis számos további feltételt szabnak a piaci konstrukcióknál az alacsony kamatokhoz, mondjuk náluk kell vezetni a folyószámlát, csak bizonyos összegnél magasabb nettó jövedelemre jár kamatkedvezmény.

Ezeket a feltételeket sokan nem nézik meg. Ahogy azt sem, hogy az előírt feltételeket az alacsonyabb kamatokhoz nem csak 1-2 évig, hanem a teljes futamidő alatt kell teljesíteni.