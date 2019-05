Az Erste mobilos ügyfelei mostantól otthon hagyhatják a pénztárcájukat

A használathoz a már korábban beregisztrált kártyán egy pár lépéses folyamatban aktiválni kell az NFC funkciót. A felhasználót tippek és súgó segíti, hogy a szinte mindig kéznél lévő mobiltelefont alkalmassá tegye az egyérintéses mobilfizetésre. Amennyiben az ügyfél ezt az opciót választja, az úgynevezett „turbó” fizetésnél – 5000 forint alatti vásárlás esetén – még a képernyőzárat sem kell feloldani, csak „fel kell ébreszteni” a telefont egy gombnyomással, oda kell érinteni a telefont a terminálhoz, akárcsak egy bankkártyát, a készülék rezgéssel jelzi az érintést, és a képernyőn visszajelzi a sikeres fizetést. Az 5000 forint feletti vásárlásoknál egy plusz biztonsági lépéssel, az ujjlenyomatunkkal vagy a biztonsági kód beírásával hagyhatjuk jóvá a fizetést.

A tranzakció abban az esetben is sikeresen lebonyolítható, ha a telefonon nincs internet kapcsolat. A mobilfizetés háttérfolyamataiért és biztonságáért a Mastercard és a Visa tokenizációs megoldásai felelnek.

Az Erste MobilePay a Cellum európai büszkesége. Szép, okos, biztonságos és egyszerű. Nem kell apró a parkoláshoz, nincs többé sorbanállás a csekkbefizetéshez, most pedig már bankkártya nélkül is csippan a terminál. Magam is Erste ügyfél vagyok, de ha nem lennék, már csak ezért az alkalmazásért is érdemes volna váltanom – mondta Kóka János, a Cellum vezérigazgatója.

Az Erste MobilBankot a pénzintézet több mint százezer ügyfele használja nap, mint nap. A várakozások szerint elsősorban ők lesznek azok, akik élni fognak az applikáció kínálta új lehetőséggel és nem csak online vásárlásra, hanem egyérintéses fizetésre is használják majd a telefonjukat. A bank azt várja, hogy év végéig több tízezer digitalizált kártya jelenik majd meg az alkalmazásban. A szolgáltatás május 7-től androidos készülékkel, az Erste Bank ügyfelei számára érhető el, az Erste Bank által kibocsájtott lakossági Mastercard vagy Maestro regisztrálásával. Júniustól a bank lakossági Visa kártyáival is használható lesz a rendszer, az Erste jelenleg a legnagyobb magyar kártyaelfogadói hálózatok ezzel kapcsolatos fejlesztéseire vár.

Az Erste MobilePay novemberi megújulása felülmúlta a várakozásainkat. Az aktív felhasználók és a tranzakciók száma a korábbinak több mint háromszorosára emelkedett. Az NFC funkció bevezetésével az alkalmazás még vonzóbb lehet az ügyfelek számára, hiszen így elegendő lesz csak a mobiltelefonjukat magukkal vinni, ha elindulnak otthonról, hiszen azzal minden POS terminállal felszerelt kereskedőnél vagy szolgáltatónál ki fogják tudni fizetni a számlájukat - hangsúlyozta Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese.