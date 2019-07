Oroszországban a gazdag milliárdosok többsége férfi, ismert oligarchák, acélipari, olajipari csoportok tulajdonosai. Vannak azonban olyan nők is szép számmal, akik vagy alanyi jogon, vagy esetleg éppen egy előnyös válás révén immár önállóan is százmilliárd forint körüli vagyonnal bírnak. Oroszországban óriásiak a jövedelemkülönbségek, és bőven vannak nemzetközi viszonylatban is nagyon gazdag emberek. Jellemzően férfiak, de nagyon sok olyan gazdag orosz nő van, aki nem pusztán egy oligarcha családtagjaként, hanem alanyi jogon van ott az üzleti elit első vonalában. Ahogy olyan is akad, akinek az „üzleti teljesítménye” egy kimerítő válás harcias levezénylésében merült ki. A leggazdagabb orosz nők között szép számmal lehetnek olyanok, akik itthon is ismert arcok, a teniszező, de az üzleti életben is sikeres Maria Sarapova, vagy Roman Abramovics volt feleségei, így a világ legnagyobb értékű válásának szereplője, Dasa Zsukova. Ám ma még nem ők a legvagyonosabbak. Az oroszországi Forbes és az angol nyelvű Russia Beyond The Headlines portál segítségével bemutatjuk az öt jelenlegi leggazdagabb orosz asszonyt.

1. Jelena Baturina, 330 milliárd forint

Az 55 éves üzletasszony igazi globális befektető. Jelenleg Londonban él, orosz állampolgár, de az üzletei nem nagyon kötődnek ma már az országhoz. Férje Jurij Luzskov, aki 1992 és 2010 között volt moszkvai polgármester, két lányuk van.

Fő érdekeltsége az Inteco Management befektetési-építőipari vállalat. Sokfelé vannak ingatlanüzletei és napelempark-projekjei, például Görögországban, Ciprusban, Olaszországban és az Egyesült Államokban. Emellett egy méretes szállodalánc tulajdonosa is, amely Ausztriában, Írországban, Csehországban és Oroszországban rendelkezik hálózattal, olyan elegáns helyeken, mint Szentpétervár, Kitzbühel, Karlovy Vary.

Oroszországban és az Egyesült Királyságban is ismert filantróp, több alapítványa van, például a tehetséges tervezők támogatására, de a sport és a kultúra is szívügye, ő maga például szenvedélyes lovas, síelő és golfjátékos és az orosz porcelánok legnagyobb ismert gyűjtője.

Kemény üzletasszony, aki nem híve a női kvótáknak és a pozitív diszkriminációnak, erről a Forbesnak így nyilatkozott: „Nem hiszem, hogy a nőknek bármilyen pozitív diszkriminációra lenne szüksége az üzleti életben, mert azok a gyengéknek kellenek. És a nők nem gyengék. "

A keménységre szüksége is van olykor a gengszterektől sem mentes orosz üzleti életben, bár ő minden korábbi balhét megúszott, közeli munkatársai közül volt, akit egyszerűen agyonlőttek az Inteco székháza előtt, egy másik vezetőre pedig fejszével támadtak az utcán üzleti ellenfeleik. Talán ezért is biztonságosabb Baturina számára s szerény, 100 millió eurót kóstáló londoni hajlék, ahol közel száz helyiségben pihenheti ki a napi robot fáradalmait

2. Tatyána Bakalcsuk, 160 milliárd forint

A 42 éves üzletasszony igazi self-made woman. Pályája elején a moszkvai tömegközlekedési cégnél dolgozott, majd angolt tanított. Fiatalon megházasodott, három gyermeke született. A szülési szabadságok alatt sokat gondolkodott a saját vállalkozás elindításán. Előbb Németországból importált bálás ruhákkal kezdett kereskedni, majd az ismert német csomagküldők, az Otto és Quelle katalógusaiban található termékek viszonteladásával foglalkozott.

Ma már akkora ruházati internetes kiskereskedelmi hálózattal bír, hogy az egész országban mindenfelé több ezren varrnak ruhákat, illetve készítenek cipőket számára A Wildberries nevű vállalata jelen van már Fehéroroszországban, Kazahsztánban és Kirgizisztánban is.

3. Jelena Ribolovljova, 160 milliárd forint

Az 51 éves, Svájcban élő üzletsszony is foglalkozik immár befektetésekkel, de ő határozottan nem az üzletnek köszönheti hatalmas vagyonát, hanem egy még méretesebb vagyonnak. 21 év házasság és egy hét éves pereskedés után ugyanis ennyit kapott volt férje, Dmitrij Ribolovljov (Uralkalia) vagyonából A hölgy két lányával ma már Svájcban él és egy rendkívül értékes képgyűjteménynek is a tulajdonosa.

4. Natalia Fileva, 158 milliárd forint

Az 54 éves Fileva egy légügyi házaspár egyik tagja, és immár az aktívabb szereplője. Ő maga klasszikus légitársaságokkal foglalkozott, ma is az S7 csoport igazgatóságának az elnöke. Ez a cég a második legnagyobb orosz repülős cég, az Aeroflot fő versenytársa. Fileva az évek során már több kisebb légicéget felvásárolt és integrált.

Férje Vladiszlav Filev is a levegőben érzi jól magát, de ő egy egészen külön üzletben van, űrkutatási cége volt, amelyet éppen nemrég vásárolt fel Elon Musk, a Falcon Heavy rakétaprogram atyja.

5. Olga Beljavceva, 137 milliárd forint

Az AO Progress bébiételgyártó 48 éves tulajdonosa is maga sétált végig a vállalati szamárlétrán. Fiatalon szült, majd egy konzervgyárban csomagolóként dolgozott a gépsor mellett. Elkezdett feljebb lépkedni, és végül már a gyár pénzügyi vezetője lett, majd résztulajdonosa.

Amikor 2008-ban a PepsiCo megvásárolta a vállalat részvényeinek 75,5 százalékát, a kisebbségi tulajdonos Beljavceva 330 millió dollárt kapott. Ma már bébiételgyártó, csomagolóipari és alkatrészgyártó érdekeltsége is van, emellett valóságos gyűjteménye van értékes autókból.