A félelmetes ötös uralja a márkalistákat

A BrandZ idén is összeállította a legtöbbet érő márkák százas listáját, ahol nem meglepő módon a Google, az Apple és a Microsoft áll az első helyen, ám az Amazon olyan sokat erősödött egy év alatt, hogy megelőzte az ötödik helyre szorult Facebook-ot. A tech-cégek márkái amúgy is elhúztak a többiektől, mivel jóval gyorsabb értéknövekedést könyvelhettek el, mint az egyéb területen működő vállalatok. Az Amazon bevétele tavaly óta 41 százalékkal emelkedett, amely nemcsak a világ leggazdagabb emberévé tette a vállalat vezérét, Jeff Bezost, hanem az úgynevezett Félelmetes Ötös (Fearsome Five) néven elhíresült technológiai óriások - a Google, az Apple, a Microsoft, az Amazon és a Facebook – kvintettjében is megerősítette a pozícióját az idei ranglistán, derül ki a BrandZ legfrissebb globális márka-rangsorából. A tech-cégek márkaneveinek értéke amúgy is elhúzott a többiektől, ugyanis jóval gyorsabb értéknövekedést könyvelhettek el, mint az egyéb területen működő vállalati versenytársaik. Egy évtizeddel ezelőtt a világ legnépszerűbb márkáinak listáját régi cégóriások dominálták, mint a Coca Cola és a Marlboro, ma azonban az első tíz helyből hét infokommunikációs vállalaté. (A Marlboro a 12., a Coca-Cola pedig a 13.helyre esett vissza). A tech-vállalatok körében az Amazon ugrott a legnagyobbat, egy év alatt 41 százalékot, utána következik a filmgyártással és filmközvetítéssel foglalkozó Netflix harminc százalékos emelkedéssel, majd a Facebook huszonhét százalékkal. Összesen tizenkét kínai márka szerepel a százas listán, legjobban közülük az első tízbe is bejutott Tencent teljesített, ami annak tudható be, hogy az e-kereskedelemre épülő vállalatbirodalomban a WeChat nevű saját közösségi platform népszerűsége folyamatosan növekszik. A BrandZ jelentésében érdemes kiemelni az Adidast, amely a legnagyobb növekedést érte el: egy év alatt 58 százalékot emelkedett a márka értéke, de a Tesla is jól teljesített 32 százalékos értéknövekedéssel.