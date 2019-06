Európa legszebbjévé választották az észak-itáliai Lago Maggiore szigeteit

Isola Madre Az Isola Madre a tó legnagyobb szigete, és itt található az egyik legszebb angol stílusú botanikus kert. A tó különleges éghajlatának köszönhetően mediterrán növények, többek között citrusfák is megélnek itt, és a botanikus gyűjteménybe számos különleges növényt Ázsiából és Dél-Amerikából hozattak ide a Borromeo család tagjai. Az Isola Bella kertjeit Flaubert "földi paradicsomként" írta le. A szigeten lévő történelmi palotát és a mellette lévő neogótikus kápolnát a Borromeo család építtette, a palota ma múzeumként működik. Az Isola Madre a tó legnagyobb szigete, és itt található az egyik legszebb angol stílusú botanikus kert. A tó különleges éghajlatának köszönhetően mediterrán növények, többek között citrusfák is megélnek itt, és a botanikus gyűjteménybe számos különleges növényt Ázsiából és Dél-Amerikából hozattak ide a Borromeo család tagjai.

Halászok szigete

Talán ez a leglátványosabb sziget az összes közül: a régi halászfaluban körülbelül ötveven élnek, közülük többen ma is halászattal foglalkoznak. A szűk utcácskák, az eredeti állapotban megőrzött és felújított házak, a régi boltok, és halételeket kínáló éttermek különleges hangulatot adnak a kis szigetnek. A parányi sziget egyik legfőbb látnivalója a Chiesa di San Vittorio 16. századi freskója. Két hotel is működik itt, de mindig időben kell foglalni, hogy kapjunk helyet.

A Lago Maggiore partjainál fekvő Stresa városka is mesésen szép, és ha távolabbra szeretnénk kirándulni, akkor Lugano is tökéletes célpont lehet. Ha hosszabb kirándulást tervezünk, érdemes mind a három észak-olaszországi nagyobb tavat - a Lago di Garda-t és a Lago di Como-t is útba ejteni.