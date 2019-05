Innováció és ügyfélélmény az UNIQA Biztosítónál

Az UNIQA Biztosító sajtótájékoztatón számolt be tavalyi évéről, az elért eredményekről és az idei tervekről. Több területen is változtatott korábbi gyakorlatain a biztosító: az átalakuló ügyféligényekre reagálva 2016-ban döntött úgy, hogy újragondolja üzleti modelljét, termékportfólióját és az ezekhez kapcsolódó eljárásokat is. Az ügyfélközpontúság előtérbe helyezése és a több mint 200 termékből álló termékportfólió leegyszerűsítése után 2018. októberében a szervezeti struktúrát is átalakították. Ezt követően az ügyfélkiszolgálás teljes folyamata - a termékfejlesztéstől a kárrendezésig - egy kézben összpontosul a lakossági, a vállalati és az online ügyfelek vonatkozásában is. Az új felépítés az ügyfelek számára gyorsabb kiszolgálást és az igényeikhez még jobban igazodó termékeket, az UNIQA számára pedig egyszerűbb és átláthatóbb működést tesz lehetővé.

Az elmúlt év meghatározó momentuma volt az újgenerációs biztosítási modell, a Cherrisk bevezetése is. Ez az elsősorban Y és Z generációs fiatalokat, illetve az innovatív megoldásokra nyitott X generáció tagjait megcélzó online platform jól tükrözi az UNIQA trendsetter szerepét is a szektorban. A Biztosító elsők között ismerte fel a digitalizáció fontosságát és azt, hogy az ilyen formában leegyszerűsíthető folyamatok az ügyfélelégedettségre is hatással vannak.

A fejlesztések sikerességét az elmúlt egy év eredményei is alátámasztják. 2018-ban egy 5-ös skálán közel 100 000 ügyfél 4,7 re értékelte a biztosító szolgáltatásainak színvonalát, emellett pénzügyi mutató is tovább javultak, 1,266 milliárd forint adózott eredménnyel zárta az évet.

Kurtisz Krisztián, UNIQA vezérigazgató az elmúlt évről és a jövőbeli terveikről elmondta: A magasabb ügyfélélmény, az ügyfélcentrikus, hatékonyabb struktúra és motivált, piaci trendet teremtő munkatársainknak köszönhetően az elmúlt években folyamatosan javult Biztosítónk jövedelmezősége és tőkehelyzete, valamint tovább erősödött piacformáló pozíciója. Biztos vagyok benne, hogy folyamataink, szolgáltatásaink és munkatársaink további fejlesztésével és újabb innovációinkkal 2019-ben az UNIQA Biztosító Zrt. újabb meghatározó lépéseket tesz, hogy továbbra is piacformáló trendsetter és legjobb ügyfélélményt nyújtó biztosítótársaság legyen a biztosítási piacon.

Az UNIQA egyúttal bejelentette, hogy belép a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségébe (VOSZ) mint egyesületbe, ahol fontos célkitűzés, hogy edukálják a vállalkozókat, felhívják a figyelmük a kockázatokra, elmondják nekik, mi a biztosítás jelentősége a különböző területeken. A legmagasabb szintű szolgáltatást szeretnék nyújtani, és ez nem feltétlenül a legolcsóbbat jelenti. A tagok természetesen választhatnak más biztosítók termékeiből, az UNIQA szeretné azt az ismertséget, bizalmat megteremteni, ami döntő a tagokkal való együttműködésben.