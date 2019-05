Arcképek a magyar panteonból – Klebelsberg Kuno, az országépítő kultuszminiszter

Napjainkban a két világháború közötti Magyarország kiemelkedő politikusai közül Horthy Miklós kormányzó, Bethlen István, Teleki Pál, Kállay Miklós miniszterelnökök mellett alighanem Klebelsberg Kuno neve kerül a legtöbbször szóba a magyar sajtóban és közbeszédben. A vele való – nemegyszer sajnos felszínes – foglalkozásnak igazi reneszánszát éljük. Az utóbbi években számos intézményt is elneveztek róla, szinte kultikus figurává vált. A „Gróf” – ahogy társaságokban nevezték a nehezen kimondható nevű minisztert –

Széchenyi óta a legnagyobb álmú és hatású konzervatív reformpolitikus volt,

akit 1927-ben megjelent összefoglaló könyve kapcsán az Est publicistája így méltatott:

Korai halálakor (még nem töltötte be 57. életévét) Kossuth temetése óta nem látott nemzeti gyász volt az országban. Jellemző, hogy a Nobel-díj elnyerésének (1937) hírére az 1930-ban a „Tisza-parti Göttingába” Klebelsberg kérésére hazajött világhírű tudós, Szent-Györgyi Albert első útja a Szegedi Dóm kriptájába, Klebelsberg sírjához vezetett, s így vallott róla:

Az akkori hivatalos megnevezés szerint a vallás- és közoktatásügyi tárca volt az övé, azonban a mai miniszteriális területfelosztás szerint jó gazdája volt a kultúra és a tudomány ügyének, az ifjúság- és sportügynek, az egészségügynek, a szociális ügyeknek, a kulturális örökség ügyének is – többek között.

Klebelsberg Kuno tiroli származású hivatalnok-katonatiszti arisztokrata apa és magyar köznemes anya gyermekeként 1875. november 13-án az Arad vármegyei Magyarpécskán született. Szellemi szülőföldje azonban anyai családjának városa, Székesfehérvár, ahol kétéves korától élt. Magát mindig a ciszterci rend gyermekének tekintette, ott végezte el a gimnáziumot, majd jogi tanulmányokat folytatott a budapesti, a müncheni, a berlini egyetemen és a párizsi Sorbonne-on.

Budapesten szerzett államtudományi doktori oklevelet 1898-ban. Pályáját miniszterelnökségi fogalmazóként kezdte, és kiemelkedő tehetsége és szorgalma folytán gyorsan emelkedett az adminisztratív ranglétrán. Évekig közigazgatási bíró volt és a hatásköri bíróság tagja, ezután 1914–17 között gróf Tisza István második kormányában a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, majd a Miniszterelnökség államtitkára. Ezzel párhuzamosan előbb a Rokkantügyi, majd az Országos Hadigondozó Hivatal ügyvezető alelnöke, 1916–18-ban a Nemzeti Munkapárt kolozsvári országgyűlési képviselője.

Klebelsberg példaképe leginkább gróf Tisza István miniszterelnök volt, s határozottan fellépett a gróf Károlyi Mihály vezette „népköztársasági” kormány romboló tevékenysége ellen, majd a Tanácsköztársaság idején a letartóztatástól (joggal) tartva vidéken bujkált.

1919-ben gróf Bethlen Istvánnal alakította meg a később Egységes Pártnak nevezett keresztény-nemzeti kormánypártot. 1921 decembere és 1922 júniusa között belügyminiszter, 1922 júniusától 1931 augusztusáig pedig vallás- és közoktatásügyi miniszter.

1920-tól Sopron, Komárom, majd 1926-tól haláláig Szeged országgyűlési képviselője. Politikai tevékenysége mellett számos tudományos és társadalmi egyesület tagja, illetve elnöke. A Julián Egyesület igazgatójaként már 1904-től foglalkozott a népműveléssel, Tisza miniszterelnök megbízásából a határon túli magyar szórványok részére államsegéllyel mintaszerű népiskolai hálózatot szervezett. A nemzetiségi ügyek mellett ő vezette a Szentszékkel folytatott tárgyalásokat, s része volt a hajdúdorogi görögkatolikus püspökség létrehozásában.

Habár tanulmányai során kiváló volt matematikából és jogi végzettséget szerzett, egyre inkább a történelem vonzotta, ezt jelzi, hogy 1917-től haláláig a Magyar Történelmi Társulat elnökeként is tevékenykedett. E tisztségében 1920-ban ő létesítette a Bécsi Magyar Történeti Intézetet, amely Klebelsberg halála után, 1933-ban alapítója nevét vette fel.

Klebelsberg nem egészen tízéves miniszteri működése alatt több nemzedéknyi munkát végzett el. Kivételes műveltsége és szakértelme hihetetlen munkaintenzitással párosult; személyével kapcsolatban tréfásan „mozgó minisztérium”-ot emlegettek. A trianoni katasztrófa után valóban heroikus munka várt rá, amely egyszerre jelentette a csonka ország szellemi, művelődési és mindennapi életének helyreállítását, és régóta kívánatos korszerűsítését.

„A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” Ez volt Klebelsberg kultuszminiszteri hitvallásának, egyben programjának esszenciája.

A kultusztárca költségvetési vitáján 1925. február 2-án elmondott beszédét így kezdte: „

A trianoni béke következtében lefegyverzett Magyarországban a kultusztárca voltaképpen honvédelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan értelemben, hogy most elsősorban a szellem, a művelődés fegyvereivel kell védeni hazánkat, és ezekkel az eszközökkel kell mindig, újból és újból bebizonyítanunk a világ nemzetei előtt, hogy a magyar viszontagságos életének második ezer esztendejében is életképes, erős és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság.