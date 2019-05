Egy bolgár család vállalkozói díjat kapott II. Erzsébet királynőtől

Angel, Iveta, Hristo és Mario Totochevi valamivel több, mint 7 éve utazott Nagy-Britanniába. A 2014-ben megalapították az EasySkinz vállalkozást, amely műszerek burkolására szolgáló, öntapadó anyagok és bőrök tervezésével, fejlesztésével és termelésével foglalkozik, olvasható a novinite.com hírportálon.

A vállalkozásból néhány év alatt rendkívül sikeres vállalat formálódott. Ennek köszönhetően kapták meg 2019-ben az Egyesült Királyság legtekintélyesebb üzleti elismerését, a Királynő Díját.

A díj egy királyi dokumentum, amely az Egyesült Királyságban működő, szembeszökő fejlődést elért vállalatok elismerésére szolgál. A győztesek személyét Theresa May miniszterelnök javaslatára II. Erzsébet királynő személyesen hagyta jóvá.

Angel and Iveta Totochevi angliai kiutazása előtt 25 éves gyakorlatot szerzett a hirdetési üzletben. Idősebb fiuk, Hristo bolgár PR-diplomája megszerzését követően csatlakozott hozzájuk. Fiatalabb fiuk, Mario már a brit Fareham College-ben folytatott tanulmányokat.

Hristo Totochevi-vel a novinite.com hírportál munkatársa készített interjút.

Mióta élnek az Egyesült Királyságban és mikor alapították meg a vállalkozást?

Kevéssel több, mint 7 éve érkeztünk az Egyesült Királyságba. Voltak bulgáriai ismereteink arról, hogyan lehet kültéri hirdetéseket szervezni. Közel 25 évet dolgoztunk ebben az ágazatban, minden részletét jól ismertük. Négy évvel ezelőtt létrehoztunk egy vállalkozást, amelyben szívvel-lélekkel dolgoztunk. A család tagjai között felosztottuk a feladatokat: mindenki azt a területet kapta, amelyhez a legjobban értett. A közös cél ismertében, egymásban megbízva az események gyorsan pörögtek és a siker könnyen jött.

Hogyan kapták meg ezt a tekintélyes elismerést? Mikor értesültek róla?

A pályázati anyagokat 2018 szeptemberében küldtük be. Vállalatunkat az összes brit intézmény hat hónapon keresztül vizsgálta, hogy meggyőződjön arról: a vállalkozás kristály-tiszta és nem fog foltot ejteni Őfelsége nevén.

Azt hiszem, joggal bíztunk abban, hogy elnyerhetjük a díjat, mivel megfeleltünk minden követelménynek. Mégis, amikor a gratuláló levél megérkezett, szinte villámcsapásszerűen ért bennünket. Megindító pillanat volt, ami bizonyította, hogy az álmatlan éjszakák nem voltak hiábavalók.

Mikor és hol kapják meg a kitüntetést?

A díjat egy királyi küldönc, a királynő abban a térségben kinevezett képviselője adja át, ahol a vállalkozás székhelye van. Ez egy kristály kehely, valamint egy, Őfelsége, II. Erzsébet által aláírt pergamen tekercs. A díj nem anyagi jellegű, pénzzel nem jár. Elismerés jelent és tekintélyt ad, amire büszkék lehetünk. Jelképét a következő 5 évben valamennyi dokumentumunkon feltüntethetjük.

Az átadás időpontját még nem tudjuk, de bizonyára hamarosan megtörténik. A vállalat székhelyén tartunk egy fogadást, ahová meghívjuk barátainkat, kollégáinkat és üzleti partnereinket. Együtt fogunk ünnepelni.

Meghívták Önöket egy királyi fogadásra, Károly herceg otthonába, a Buckingham Palotába. Izgulnak-e a látogatás előtt?

Június 11-én az EasySkinz két képviselőjét hívták meg a királyi fogadásra. A házigazda Károly herceg lesz, aki személyesen fogadja valamennyi vendégét. Jelen lesznek a királyi család más tagjai, az üzleti élet vezető képviselői, nagykövetek, parlamenti képviselők. Leírhatatlan az izgalmunk, hiszen nagyon keveseknek adataik meg, hogy ilyen eseményen vegyenek részt.

Hogyan boldogul egy bevándorló egy külföldi országban? Milyen nehézségeken kellett átesniük?

A siker, megítélésünk szerint, nem egy földrajzi fogalom. Bárhol megtörténhet a világban. Ha valakinek van egy jó ötlete, hisz az álmaiban és fáradhatatlanul dolgozik, nagyon nagy az esélye a sikerre.

Voltak problémáink, álmatlan éjszakáink, de összességében jó élményeink vannak.

Milyen gyakran utaznak haza Bulgáriába?

Nagyon szeretünk hazajárni. Eleinte csak nyáron utaztunk, később már évente többször is, akár különösebb ok nélkül. Bármit is mondanak az emberek, akárhová is sodor a szél, akármilyen sikeresek is vagyunk, az otthon csupán egy marad, és az számunkra Bulgária.