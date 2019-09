27 százalékkal nőtt az Erste kkv-hitelállománya

A magyarországi pénzintézetek mind nagyobb figyelmet fordítanak kis- és középvállalati (kkv) ügyfeleikre, és ennek köszönhetően a vállalkozások is egyre elégedettebbek a banki szolgáltatások minőségével.

Felmérés

Az Erste bank megbízásából felmérés készült a hazai kkv-szektor bankolási szokásairól. A tíz éve készülő kutatás legfrissebb felméréséhez 900 vállalkozás vezetőit kérdezték meg. A felmérés telefonos interjúban folyt, ezt a bank működési területét jelentő mind a hét országban az Erste holding kontrollálta, így itthon azt nem befolyásolhatták. Ennek eredményeként a felmérés pontosnak tekinthető, a trendek jól olvashatók belőle.

Az agráriumtól a feldolgozóiparon át a szolgáltatószektorig különféle ágazatokban működő, évi 300 millió és 15 milliárd forint közti árbevételű cégek között az Erste saját partnerei mellett más bankok ügyfelei is részt vettek a felmérésben, melyből kiderült, hogy az utóbbi 7-8 évben a kkv ügyfelek kiszolgálásának minősége jelentősen javult a kereskedelmi bankoknál.

Színvonalas szolgáltatás

Ennek köszönhetően mérséklődik a különbség az egyes bankok ügyfél oldali megítélésében, és ezzel párhuzamosan csökken a kkv-partnerek bankváltási hajlandósága. A kis- és középvállalatok továbbra is árérzékenyek, az erősödő verseny miatt azonban az egyes bankok közötti árazási különbségek olvadnak, így a bankváltásban ma már kevésbé a költségek a meghatározók. Az ügyfelek jellemzően a kiszolgálás minősége alapján döntenek egyik vagy másik bank mellett – ismertette a felmérés eredményeit Szerdahelyi Róbert, az Erste kis- és középvállalatokkal foglalkozó területének igazgatója.

Az Erste Bank az utóbbi öt évben folyamatosan javítani tudta mutatóit, a pénzintézet legfrissebb felmérésében saját kkv-partnerei körében mérte a legmagasabb, általános ügyfélelégedettséget. A partnerek elsősorban az Erste-tanácsadók, kapcsolattartók felkészültségét, szakmai kompetenciáját, rugalmasságát, valamint a bank digitális szolgáltatásainak minőségét emelték ki a pozitívumok között. Emellett az elmúlt évek létszámbővítése is kedvezően hatott a bank elérhetőségére és válaszadási sebességére. A munkaerőhiánnyal minden pénzintézetnek, így az Erstének is meg kell küzdenie. A banki tapasztalattal rendelkező szakemberekre más szektorokból is nagy a kereslet, így egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő munkaerő megtalálása, megtartása – emelte ki Szerdahelyi Róbert.

Várakozások

A kutatásban az Erste rákérdezett a kkv-ügyfelek gazdasági környezettel kapcsolatos várakozásaira is. A válaszadó cégek 80 százaléka ugyanolyan vagy jobb kilátásokkal számol, mint 2018-ban, és mindössze 14 százaléka gondolta úgy, hogy romlanak a gazdasági feltételek. Ennek megfelelően valamivel többen terveznek valamilyen beruházást a következő egy évben: a kkv-k 23 százaléka mondta azt, hogy többet költ fejlesztésre (az előző felmérésben ez az arány 20 százalék volt), 67 százalék ugyanannyit, mint egy évvel korábban (egy éve 70 százalék), míg a beruházásaikat visszafogó vállalkozások aránya 10 százalék maradt. Ezzel együtt nőtt azon cégek száma és aránya is, melyek beruházási hitelt is igénybe vesznek fejlesztéseikhez. Az egy évvel korábbi 9-ről 14 százalékra nőtt ezen társaságok aránya, míg lízingfinanszírozásban gondolkodóké 28-ról 34 százalékra emelkedett.

Adatok

Az Erste Bank megbecsüli kkv-partnereit, és ennek eredménye a hitelezett ügyfelek számában, valamint a hitelállomány alakulásában is jól látszik. A hitelezett ügyfelek száma 2019 február végén több mint 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a hitelállomány 27 százalékkal gyarapodott egy év alatt – mondta el Szerdahelyi Róbert.

Miközben a budapesti székhelyű vállalatokért a legnagyobb verseny, az Erste a fővárosban több mint 36 százalékkal tudta növelni hitelállományát a kkv-szektorban tavaly februárhoz viszonyítva. Ügyfélszámban a leggyorsabb növekedést Somogy megye mutatta fel, az említett időszakban a bank kkv-partnereinek száma közel 15 százalékkal nőtt. A hitelezett ügyfelek számában illetve a hitelállomány növekedésében Nógrád áll az élen csaknem 43 százalékos, valamint több mint 48 százalékos bővüléssel.

Ami az egyes ágazatokat illeti: a mezőgazdaságban például közel 23 százalékkal nőtt a hitelállomány 2018 februárjához képest, az élelmiszeripari vállalkozások hitelállománya 27,5 százalékkal bővült, míg az autógyártás területén több mint 28 százalékkal nőtt a volumen. A legnagyobb növekedés a gépgyártás területén működő kkv-k esetében volt: itt a hitelállomány egy év alatt több mint 54 százalékkal gyarapodott.

NHP Fix

Az Erste aktívan részt vesz az NHP Fix programban, a bank ügyfelei részéről jelentős az érdeklődés a konstrukcióban elérhető források iránt. Az ügyletek, illetve a folyósított volumen jelentős része egyelőre lízingfinanszírozásban valósult meg, mivel a lízing rugalmasabb, a változásokra gyorsabban reagáló finanszírozási forma, de a cégek részéről folyamatos az érdeklődés a beruházási hitelek iránt is.

A pénzintézetek között is hatalmas a verseny az NHP Fix források kihelyezésében. Az erős verseny miatt a vállalkozások most igen kedvező kamatszint mellett juthatnak forráshoz, a nagyobb ügyletek esetében az ügyfelek által elvárt kamatszint messze a 2,5 százalékos maximum alatt van. A bankok számára ugyanakkor nagyon fontos, hogy a hosszú távú, fix kamatozású hitelek nyújtásához hosszú távú, fix kamatozású forráshoz jutnak a Magyar Nemzeti Banktól.

Jelentős készpénzforgalom

A felmérés tanúsága szerint az elmúlt évekhez képest tovább nőtt az Erste ismertsége kkv-ügyfélkörben. A bank vállalkozó partnereinek kevesebb, mint egy százaléka tartja reálisnak, hogy 12-24 hónapon belül bankot váltana. Ez az arány a fele a piaci átlagnak. Bankváltásban elsősorban akkor gondolkodnak a kis- és középvállalkozások, ha sérül a kiszolgálás színvonala, például változik a kapcsolattartó személye, vagy bezár az a fiók, ahol addig a napi ügyeit intézte. Mivel a kkv-k jelentős készpénzforgalmat bonyolítanak, a kiterjedt fiókhálózat a mai napig versenyelőnyt jelent, annak ellenére, hogy a digitális megoldások gyorsan hódítanak.

A Növekedés.hu kérdésére, hogy miért nagy a készpénzforgalom a szektorban, azt mondták, hogy ennek okait nem látja át a bank, de azt észlelik, hogy már csökkenő trendet mutat a készpénzhasználat a kkv szektorban.