Az már biztos, hogy olcsóbb lesz a bankolás, de mennyivel?

Az elmúlt években masszívan emelkedett a banki szolgáltatások díja: 50 százalékos volt a drágulás a 2013-hoz képest. Idén júliusban indulhat el az azonnali átutalások rendszere, és az alacsonyabb díjak. Ráadásul a tranzakciós illeték esetleges búcsúját is belengették, ami szintén az olcsóbb bankolás irányába mutat.

Komoly változások lehetnek a jövőben a mindennapi bankolásban, és a leggyakrabban felszámított banki díjaknál is változás jöhet. Bár konkrétumok még nincsenek, a kilátások az olcsóbb bankolás irányába mutatnak - derül ki a BankRáció.hu legfrissebb összeállításából.

Százalékok, száz és ezermilliárdok

A legújabb kormányzati nyilatkozatok szerint napirendre kerülhet a pénzügyi tranzakciós illeték eltörlése, amely szerepet játszott a banki díjak emelkedésében. A hivatalos adatok szerint ugyanis

a 2013 előtti szinthez képest mára durván 50 százalékkal emelkedett a pénzügyi szolgáltatások díja.

Az illeték esetleges eltörlésével olcsóbbá válhatnak ezek a szolgáltatások. Az idei költségvetési tervben több mint 200 milliárd forintos állami bevételt jelentő pénzügyi tranzakciós illetéknek nemcsak a banki díjak emelkedésében volt szerepe, hanem abban is, hogy a készpénzállomány hat év alatt több mint a duplájára emelkedett. 2018 novemberében már megközelítette az 5900 milliárd forintot, ami 125 százalékos növekedést jelent a 2012 novemberi szinthez képest.

Új időszámítás kezdődik 2019-ben

Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője azt mondta, 2019-ben a 20 ezer forintnál alacsonyabb összegű átutalásoknál már eltörölték az illetéket, ám ezt még nem minden bank díjszabása követte le. A lakossági ügyfelek számára pedig

akkor válhat még olcsóbbá a bankolás, ha a tranzakciós illetéket teljes egészében eltörlik és ezt a bankok a díjaikban is megjelenítik.

“Az idei év egyébként is mérföldkő lesz a lakossági bankolás szempontjából. Januárban ugyanis megkezdődött a bankokban az úgynevezett azonnali átutalási rendszer tesztelése, amely várhatóan júliusban indul élesben. A rendszer segítségével a 10 millió forintos lakossági átutalások azonnal, egész pontosan 5 másodpercen belül megérkeznek majd. Ez a megoldás pedig szintén segítheti az készpénzmentes forgalom növekedését” - emelte ki Trencsán Erika.

A magyar bankoknál jelenleg a tranzakcióalapú árazás a divat, ezzel szemben sok nyugati országban a csomagalapú, utóbbi pedig szintén alacsonyabb díjakat eredményezhet a lakossági ügyfelek számára.

Különbségek a bankok között

Egyelőre korai lenne pontos előrejelzést adni arra, hogy a mindennapos bankolás ára mennyivel változik. Egyrészt azért, mert az azonnali átutalások konkrét díjairól még nem lehet sokat tudni, de

jó eséllyel a bankok olyan díjakkal jelennek majd meg, amely ösztönzi majd a rendszer használatát.

Másrészt pedig a pénzügyi tranzakciós illeték búcsújáról sincs konkrét döntés. Mindenesetre a jelenlegi kilátások szerint alacsonyabbak lehetnek a banki díjak. Trencsán Erika felhívta a figyelmet arra is: ahogy a lakáshiteleknél, személyi kölcsönöknél, a bankszámláknál már most is érdemes összevetni a bankok ajánlatait, ugyanis könnyen lehet, hogy másik bank alacsonyabb áron dolgozik. Az azonnali átutalási rendszer bevezetése és a pénzügyi tranzakciós illeték esetleges jövőbeli eltörlése pedig jó alkalmat adhat majd a lakossági ügyfeleknek arra, hogy az újdonságok fényében válasszanak maguknak bankot a következő időszakra.