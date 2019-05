Détári – Dzsudzsák – Gulácsi – A legértékesebb magyar labdarúgók

Dzsudzsák és a milliárdok

Dzsudzsák fénykorában értékesebb volt, mint most Gulácsi: 2011-ben a a holland PSV Eindhoventől 14,5 millió euróért igazolta le a "patinás" Anzsi Mahacskala (itt többek között olyan csapattársai voltak, mint a brazil Roberto Carlos és korának legjobban fizetett játékosa, a kameruni Samuel Eto'o). A dagesztáni milliomos, Szulejman Kerimov által összegründolt (később szétszéledt) csapatban mindössze 8 mérkőzésen lépett pályára a sérülésekkel is bajlódó Dzsudzsák, akit fél évvel később (2011 januárjában) a Dinamo Moszkva nem kis megdöbbenést keltve 19 millió euróért vett meg. Hogy mennyire volt reális ez az ár, azt jól mutatja, hogy 2015 augusztusában a török Bursasport (ha hinni lehet a kiszivárgott információknak) már csak 1,6 milliót adott a magyar csatárért. Dzsudzsákot az évek során rengeteg bírálat érte, hogy az európai élfoci helyett mindig a pénzt választotta, az azonban bizonyosan sokáig magyar rekord marad, hogy a Nyírlugason született, ám a nemzetközi futballvilág figyelmét már a Debrecen játékosaként felkeltő Dzsudzsák Balázsért a pályafutása alatt a különböző, őt leigazoló klubok összesen 40 millió eurót, testvérek között is 13 milliárd forintnak megfelelő összeget fizettek ki az évek során. Gyakorlatilag egy takaros 15 ezres stadion árát!