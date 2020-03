Kell-e iránytű a közgazdászoknak?

A tavaly decemberben a patinás London School of Economics bejáratára felerősített közgazdasági-reform proklamáció 33 tézisből áll, de fő alapvetése talán az alábbi bővített mondatban is összefoglalható: meg kell törni a neoklasszikus iskola monopóliumát, hogy egyfajta tudományos pluralizmus váltsa fel a mostani főáram (mainstream) intellektuális hegemóniáját.



A fenti mondatban két kulcskifejezés dőlt betűvel szerepel, a neoklasszikus és a mainstream, amit a proklamációt jegyző kutatók szinonimaként használnak (a preambulumban és a 33 tézisben a neoklasszikus kifejezés két alkalommal fordul elő, miközben a „mainstream” 6 alkalommal). De valóban teljesen ugyanazt jelenti a két kifejezés? Amennyiben a neoklasszikus alapokat elvető új paradigma születik, akkor nem lesz-e valami más az új mainstream? Vagy mindenhol mást tanítanak majd közgazdaságtan címszó alatt és iránytű nélkül maradnak a közgazdászok?



Ami az első kérdést illeti. Kétségtelen, hogy a közgazdasági közélet mainstream alatt jellemzően a neoklasszikus iskolát érti, hisz valóban ez az a megközelítés, ami a tudományos életben a legelterjedtebb, a leginkább elfogadott, ezt tanulják az egyetemi szemináriumokon New Yorktól Bombayig. A két kifejezés ugyanakkor – bár most épp ugyanazt jelentik – nem „definíció szerint” szinonimák. Legalábbis Michel De Vroey elmélettörténész, az Université Catholique de Louvain professor emeritusa szerint, aki tavaly októberben Budapesten „A főáramú közgazdaságtan kialakulása és fejlődése” címmel tartott előadást.

De Vroey és szerzőtársa, Luca Pensieroso (2016) Leijonhufvud módszertanából indulnak ki, miszerint egy közgazdasági elmélet nem más, mint bizonyos módszertani kérdésekre adott specifikus válaszok összessége. Ez azt jelenti, hogy a közgazdasági iskolákat gyakorlatilag egy döntési fa egyes ágaiként lehet ábrázolni, ahol az egyes faágak felelnek meg az egyes teóriáknak. A szerzőpáros szerint minden közgazdasági iskola felírható ezzel az „elágazásos” (bifurcations) módszerrel, ami lehetővé teszi a közgazdasági elméletek rendszerének, a közgazdaságtan „széttöredezésének” (fragmentation) bemutatását is. Az elméletek rendszere természetesen időről időre változik, hisz egyes elméletek eltűnnek, új teóriák jelennek meg, iskolák szétválnak, egymásba olvadnak stb.

A fenti összefüggés ugyanis változhat, hiszen elképzelhető, hogy idővel nem a neoklasszikus, hanem egy másik módszertani váz lesz majd a legjobbnak elismerve a közgazdász-világban. De Vroey szerint ebbe az irányba mutat például, hogy már ma is van olyan ága a közgazdaságtudománynak, ami nem sorolható a neoklasszikus körbe, de a mainstream részének tekinthető. A top journal-ekben az utóbbi időben egyre több olyan tanulmány jelenik meg, amely a szerzők szerint a széles értemben vett neoklasszikus körbe sem fér be, ugyanis alapvetően elméleti hozzáadott érték nélküli visszaméréseket tartalmaz (purely factual approach). Ezt a publikációs kört De Vroey az 1920-ban alapított amerikai National Bureau of Economic Research-höz (NBER) köti, de ide sorolhatóak a magatartási közgazdaságtanhoz (behavioral economics) kötődő tanulmányok is. Az alábbi ábrán a pirossal kijelölt iskolákat tekinti de Vroey a maisntream részének, azaz olyan megközelítéseknek, amelyeknek helye van a legmagasabban jegyzett folyóiratokban.

Forrás: De Vroey és Pensieroso, 2016