Nehéz környezetben zárt remek évet a Budapesti Értéktőzsde

Az év utolsó hónapja kissé lanyhább kereskedést és helyben topogó árakat hozott a Budapesti Értéktőzsde részvényszekciójában. Ám az év egészében a BÉT így is sokkal jobban teljesített, mint a legtöbb börze. Miközben ugyanis 2018 a feltörekvő piacokon erősebb, a fejlettebb piacokon mérsékeltebb áresést hozott, a pesti parkett pluszban tudott maradni. Pusztán decemberben a BUX 40 109 pontról, 39 139 pontig korrigált, így a záró indexérték kis mértékben alulmúlta a 2017-et záró 39 377 pontos érték. Szintén örömteli, hogy az azonnali részvényszekcióban az összesített forgalom is nőtt, még ha a változás nem is volt számottevő. Az év utolsó havában 196,7 milliárd forint volt az összesített forgalom, ami napi 11,6 milliárd forintos átlagos forgalomnak felel meg. A napi aktivitás így bőven meghaladta a bázist, de a kiugró novemberi adatoktól elmaradt. A brókercégek kereskedési rangsorában fej-fej mellett meneteltek az éllovasok, vagyis a Concorde, a Wood és az Erste. Hogyan zárult az év utolsó hónapja a BÉT-en? A nemzetközi tőkepiacokon a decemberi évzárás olyan volt, mint az év egésze. Összességében estek a részvénypiacok, és a globális növekedési kockázatokat jól mutatta, hogy a világ két legfontosabb áruja közül az olaj kifejezetten sokat gyengült, míg az arany már drágult. Ez általában a visszaesés és nem az impozáns növekedés előhírnöke. A befektetők a legnagyobb figyelmet most is éppen azoknak a folyamatoknak szentelték, mint az év első 11 havában: enyhülhet-e a brexittel kapcsolatos bizonytalanság, hogyan változik a FED hangulata és miképpen érdemes értékelni, az egész tőkepiac számára irányt mutató amerikai technológiai papírokat. Ebben a hónapban a brexittel és a technológiai papírokkal inkább csak a baj volt, egyedül, az amúgy ismét kamatot emelő FED kommunikációjában bukkantak fel tőkepiaci szempontból pozitívabb jelek. Egyre általánosabb nézet, hogy az amerikai jegybanki szerepet betöltő intézmény 2019-ben nem feltétlenül fogja tudni ilyen ütemben emelni a kamatokat. Magyarországon decemberben a blue chipek jól tartották magukat, de a hónap egészét nézve a tőzsdeindex tendenciáját tekintve helyben maradt: 40 109 pontról, 39 139 pontig apadt. Az év utolsó havában az ünnepek és a kevesebb kereskedési nap miatt nem ritka az alacsonyabb forgalom. Ezúttal is ez történt, a decemberi 196,7 milliárd forintos részvényforgalom jelentősen alul múlta a megelőző hónap kiugró, 348,5 milliárd forintos forgalmát, és kicsit alatta maradt a bázis 193,9 milliárd forintos értékének is. Ugyanakkor a 11,6 milliárd forintos napi átlagos forgalom már meghaladta a 10,2 milliárd forintos 2017. decemberi értéket, igaz a megelőző hónap 17,4 milliárd forintos napi átlagától természetesen ez az érték is elmaradt. Az év utolsó hónapja több fontos tőzsdei újdonságot is hozott, sikeresen zárult a börze jelzáloglevél-indexeinek egy éves tesztidőszaka, a Budapesti Értéktőzsde december elejétől már hivatalosan is kalkulálja ezt az indexcsaládot. Emellett lezajlott két nagyon fontos csengetés is. A BÉT bemutatta a termékpaletta legújabb tagjait, egyrészt az új, jüan alapú strukturált kötvényeket. Valamint december 5-én megindult a kereskedés a BÉT Xtend piacán a Megakrán részvényekkel. Az év utolsó hava a számvetés időszaka is, és a Budapesti Értéktőzsde 2018-as éve bővelkedett jó hírekben. A vezető részvények decemberben is, csakúgy, mint az év nagy részében, sok jó hírrel szolgáltak és stabilak maradtak. Az OTP 101,7 milliárd forintos forgalom enyhén korrigált, a Bank erejét mutatja, hogy immár kedvezőbb értékeléseken forog, mint regionális versenytársai, a cseh, vagy a lengyel bankok. A Mol 34,4 milliárd forintos forgalom mellett 2,7%-kal visszaesett, de a társaság fundamentálisan remekel. Talán egyedül a Richter Gedeonnak volt nehezebb éve, decemberben a Richter 3,5%-ot esett. A Magyar Telekom is korrigált egy kicsit, de ez érthetőbb a korábbi nagy emelkedés után. A kisebb forgalmú papírok között két hónapon át a 4iG informatikai részvény vezette az áremelkedést, most a befektetők profitot realizálhattak, mert a részvény kiugró forgalom mellett 24,8 százalékot veszített az értékéből. Ezúttal a kisbefektetők inkább a Plotinusra ugrottak rá, hiszen a cég 48,4 százalékot drágult ebben a hónapban. Lassan új cégnevet szokhatunk meg a tőzsdén, az Altera már bejelentette, hogy felveszi az AutoWallis cégnevet. A befektetési szolgáltatók forgalmi versengésében a Concorde Értékpapír ezúttal 89,3 milliárd forintos duplikált forgalmat tudott összekereskedni, ezzel megelőzte a Wood & Company-t (87,8 milliárd forint) és az Erstét is (76,5 milliárd forint).