Női futballdöntő a Groupama Arénában - Már nem étkészletért fociznak

A Lyon nyerte a Barcelona ellen a Budapesten megrendezett női futball Bajnokok Ligája döntőt. A pénz már a nőknél is jelentős szerepet játszik a játékban.

Telt ház, remek hangulat és örömfoci. Akár ezzel a rövid mondattal is össze lehetne foglni a szombat kora esti női Bajnokok Ligája döntőjét. Az előzetesen nemcsak a szakemberek, de a fogadóirodák által is esélyesebbnek tartott francia csapat már az 5. percben megszerezte a vezetést, mégpedig a magyar születésű Marozsán Dzsenifer góljával. A Lyon mindvégig dominált a mérkőzésen, a spanyolok csak az utolsó előtti percben szerezték meg a szépítő találatukat, ám addig az Aranylabdás Ada Hegerberg mesterhármassal már négygólosra növelte a francia csapat előnyét, a végeredmény 4:1 lett. A Lyon sorozatban a negyedik, míg összességében a hatodik BL-győzelmét aratta.

Döbbenetesen olcsón, hivatalosan mindössze 1000 magyar forintért kínálták a belépőket a szombati női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére a rendezők. De nemcsak ez garantálta a telt házat a budapesti Groupama Arénában, a női futball topcsapatainak meccseit ugyanis rendre óriási érdeklődés követi. Csak hogy a közelmúltból említsünk példát: a budapesti döntőben is pályára lépő Barcelona egyik tavaszi bajnoki meccsére 60.000-nél is többen váltottak jegyet!

Hol vannak már azok az idők, amikor az Európa-bajnokságon győztes német válogatott tagjai (1989-et írtunk) egy-egy virágmintás étkészletet kaptak jutalomként. A brazil Marta Viera, akit Pelé női „reinkarnációjának” tartanak, évente 500 ezer eurós fizetést kap (reklámbevételek nélkül) és bár ez több mint 200 millió forintot jelent, jó ha tudjuk: Ronaldo, Neymar, Messi alig két hét alatt visz haza ennyit.

Marozsán Dzsenifer: A szívem mindig magyar marad!

Marozsán Dzsenifer is gólt lőtt a meccsen. ő nem akárki a szakmában. A Budapesten született játékos a német válogatottal olimpiai (a 2016-os Rio de Jaineiro-i döntőben gólt is szerzett) és Európa-bajnoknak (2013) mondhatja magát, emellett eddig már három BL-győzelmet is begyűjtött (egyet a Frankfurttal, kettőt pedig már a Lyonnal).

Ez egy nagyon különleges döntő számomra. Négy éves voltam, amikor a család kiköltözött Németországba, de a szívem mindig magyar marad. Most sok olyan barátom és családtagom is kint lesz, akik még sohasem láttak élőben játszani

nyilatkozta Marozsán, aki nemcsak a sikereivel követi Neymart vagy éppen Ibrahimovicsot, de avval is, hogy testét a férfi futballsztárokéhoz hasonlóan számos tetoválás ékesíti.

Klasszisát jól jelzi, hogy a német U20-as válogatottal világbajnokságot nyert, a felnőttek között pedig 54 mérkőzésen immár 26 gólnál tart, mostani klubcsapatában pedig olyan kiváló teljesítményt nyújt, hogy ebben a szezonban őt választották az egész francia bajnokság legjobbjának!

A döntő történelmi volt. Miért? Nekünk, magyaroknak azért is, mert ez az első európai labdarúgó kupadöntő, amelynek Budapest ad otthont, a női futballnak pedig azért, mert mindeddig még soha nem szakadt el a férfi BL döntőjétől. Először rendezik meg ugyanis külön a női finálét – ezzel is jelezve, hogy ez a futball már nem az a kisasszony foci, mint azt korábban sokan gondolták.

Összesen 41 országban nézték élőben a szombati női Bajnokok Ligája-döntőt a Groupama arénában. Ebből 16 ország Európán kívüli.