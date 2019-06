A legnagyobbak is buknak: csőbe húzták Warren Buffett-et piramisjátékon

Csalás áldozata lett Warren Buffett: egy olyan napelemes cégbe szállt be 340 millió dollárral, amelyről kiderült, hogy piramisjátékkal gyűjtött pénzt nem létező projektekre. A DC Solar fényűző életmódot folytató tulajdonosait befektetési csalással vádolja az FBI.

A világ egyik leggazdagabb és legismertebb milliárdosának zászlóshajója, a Berkshire Hathaway befektetési alap is 340 millió dollárt fektetett a DC Solar nevű vállalkozásba, amelyre most rászállt az FBI valamint az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC).

Az ügyet felgöngyölítő nyomozók állítása szerint a Jeff és Paulette Carpoff tulajdonában lévő, mobil napelemes generátorokat telepítő vállalkozás klasszikus piramisjátékot űzött, az újonnan belépő befektetők pénzéből fizették ki a régieket.

Az ügy azért is kavart nagy port, mert Buffett, aki a világ negyedik leggazdagabb embere, mindig is a megfontolt befektetési stratágiájáról és jó emberismeretéről volt híres, mégis sikerült csőbe húzni. Az “áldozatok” között egyébként megtalálható a Progressive biztosítási óriáscég, a festékgyártó Sherwin-Williams illetve több regionális bank is.

A séma a következő volt: a DC Solar megújuló energiában utazott, ezért nagyon kedvező adózási környezetet kínált azoknak befektetőknek, amelyek pénzt tettek az általuk létrehozott alapokba. A cég állítása szerint a befektetett összegeket arra használták, hogy napelemes mobil generátorokat gyártsanak, amelyeket sporteseményeken, vagy szabadtéri rendezvényeken lehet használni.

A szövetségi hatóságok nyomozása során azonban kiderült, hogy a DC Solar a 12 ezer mobil egységnek csak egy részét gyártotta le illetve adta bérbe. A fel nem használt pénzből fizették ki a régebbi befektetőket, illetve finanszírozták a házaspár fényűző életmódját.

Miután nem volt akkora a valóságos teljesítés, mint azt állították, ezért a belengetett adózási kedvezményeket – tudtukon kívül, de – jogtalanul vették igénybe a befektetők.

Ez volt az oka annak, hogy Berkshire Hathaway az idei első negyedévben 377 millió dolláros veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

Az sem mindennapi, ahogyan a gyanú a DC Solarra terelődött: állítólag egy korábbi alkalmazott árulta el az amerikai hatóságoknak, hogy a munkába állított mobil generátorok számát mesterségesen duzzasztották fel.

A cég emberei ugyanis GPS-eszközöket ástak el különböző helyeken, amelyeket aztán a rendszer működő generátorként tartott számon.

A DC Solar tulajdonosa, Jeff Carpoff természetesen tagadja a befektetési csalást. Malcolm Segal, Carpoffék ügyvédje a Business Insider című lapnak küldött levelében hangsúlyozza: “bár nem értünk egyet az FBI-ügynökök állításaival, amely szerint piramisjátékról van szó, illetve hogy bármit is helytelenül tett volna Jeff Carpoff, szorosan együttműködünk a kormányzat jogi szakembereivel, hogy mielőbb kártalanítani lehessen a befektető cégeket és bankokat”. Az ügyvéd szerint bármely állítás, miszerint piramisjáték húzódott a vállalkozás mögött, vagy bármi illegális volt a tevékenységükben, “minden alapot nélkülöz”.

Igaz vagy sem, a vizsgálat jelen állása szerint a házaspár ez idő alatt dúskált a pénzben, és semmit sem tagadott meg magától. Dollár tízmilliókat költöttek luxusautókra, magánrepülőgépekre, gyémántékszerekre. A lista több mint impozáns:

Mintegy 40 millió dollár értékben vásároltak 25 különböző ingatlant, köztük Las Vegas-i kastélyt, két villát a Lake Tahoe partján, valamint egy üdülőt Scottsdale-ben.

Legkevesebb 90 különböző járművet – például hajót, lakóautót, egymillió dolláros Ford Mustang autót – vettek, ez 6,1 millió dollárba került.

19 millió dollárt költöttek a NetJets nevű vállalkozásra, amely magánrepülőgépek részvényeit értékesíti.

A nevadai Paradise-ban található Las Vegas Raiders új stadionjában 783 ezer dollárért vásároltak páholyt.

Félmillió dollárt fizettek ki gyémántékszerekre valamint Cartier órákra.

Jellemző, hogy amikor az FBI tavaly decemberben házkutatást tartott a házaspárnál, csaknem 80 ezer dollár készpénzt találtak a lakásukban. A DC Solar székhelyén is mintegy 1,8 millió dollárt rejtettek el, különböző széfekben vagy íróasztalokban. Amíg jól ment a szekér,

Jeff Carpoff az értekezleten gyakran meglobogtatott egy halom bankót, és a munkatársaknak ki kellett találniuk, hány ezer dollár van nála. A legjobb tippelő megkapta a pénzköteget.

A DC Solar mára csődbe ment, a közel száz fős alkalmazotti gárda pedig munkanélküli lett.