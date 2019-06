A McKinseytől érkezik a Corvinus Egyetem új vezetője

Amerikai mintára létrejön az egyetem elnöke tisztség a Budapesti Corvinus Egyetemen, a tisztséget Anthony Radev, a McKinsey & Company korábbi igazgatója tölti be - jelentette be Hernádi Zsolt, a Maecanas Universitatis Corvini Alapítvány elnöke, a Mol elnök-vezérigazgatója.

A felsőoktatási intézmény MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Anthony Radev 22 évig volt a McKinsey & Company igazgatója, a McKinsey pénzügyi intézeti munkacsoportját irányította Kelet-Európában. Számos projektben vett részt a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában, különböző pénzintézetektől kezdve a szolgáltatószektoron át, több ipari vállalatig, illetve az oktatásban is vállalt szerepet.

Anthony Radev az elmúlt évtizedekben több európai, vezető business schoolban és gazdasági egyetemen volt meghívott előadó elsősorban stratégia és vezetőképzés témában. Tagja a Mol igazgatóságának.

Az elnök munkáját segíteni fogja az elnöki testület, amelynek tagjai az elnök mellett a rektor, a kancellár, továbbá mindazok, akiket állandó vagy eseti jelleggel meghív.

A nemrég elfogadott alapító okiratnak megfelelően az egyetem felelős vezetői a rektor, a kancellár, valamint új szereplőként az elnök lesznek, utóbbi az egyetem munkaszervezetét vezeti.

Az egyetem vezető testülete a szenátus marad, amely meghatározza a felsőoktatási intézmény oktatási és kutatási feladatait. A szenátust továbbra is a rektor irányítja, a jelenlegi intézményvezető Lánczi András mandátuma a törvény erejénél fogva egy évvel meghosszabbodott.

A kancellár felel továbbra is az egyetem hosszú távon fenntartható gazdasági működéséért. A posztot továbbra is Pavlik Lívia tölti be.

Annak érdekében, hogy a Corvinus megújuljon, több dolgot kell a legmagasabb szinten irányítani, stratégiát kell készíteni, irányítani kell a megújulást, nemzetközi szinten kell építeni az egyetem kapcsolatait, fejleszteni kell a diákoknak nyújtott szolgáltatások színvonalát, működtetni kell az alumni szervezetet és fejleszteni a vállalati kapcsolatokat. Ezért jön létre amerikai mintára az egyetem elnöke tisztség.