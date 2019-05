Fontos adatok a héten

Hétfőn ismerhetjük meg a márciusi kiskereskedelmi adatokat

A hazai kiskereskedelmi szektor a tavalyi év végén tapasztalt alacsony növekedési dinamika után (decemberben 3,8%-os volt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának növekedése év/év alapon mérve, kiigazítatlan adatok) idén januárban magához tért (5,4%), majd februárban nagyobb sebességre is kapcsolt az ágazat, mégpedig 8,4%-os dinamikus bővülést mutatott 2018 azonos időszakához képest. Ettől magasabb növekedési dinamikát utoljára tavaly januárban mértek idehaza (9,7%).

A jelenlegi információink alapján 2019-2020 folyamán a foglalkoztatás és a bérek visszafogottabb bővülésére lehet számítani a 2018-as évben mért szintekhez képest. Azonban ezt a hazai fogyasztásra ható negatív tendenciát ellensúlyozhatja a továbbra is magas fogyasztói bizalom és a korábbi évek elhalasztott fogyasztása, melyek egy élénkebb fogyasztási dinamika irányába hatnak. Összességében továbbra is dinamikus, viszont a tavalyi évben tapasztalthoz képest kismértékben visszafogottabb fogyasztásnövekedésre számítunk 2019-ben (a tavalyi 5,3%-os háztartási fogyasztási kiadásbővülés után az idei évre 4,8%-os növekedésre számítunk).

A hazai ipari szektor márciusi teljesítményét szerdán közli a KSH

Idén februárban dinamikus teljesítményt mutatott a hazai ipari szektor: az ipari termelés volumene 5,9%-kal emelkedett 2018 azonos időszakához viszonyítva a januári 4,4%-os növekedést követően (kiigazítatlan adatok). A februári szintnél magasabb termelésbővülést utoljára 2018 októberében regisztráltak idehaza (6%, év/év alapon).

A hazai iparra vonatkozó bizalmi indexek ugyan még kedvező szinteken mozognak, azonban 2019 márciusában az előző hónaphoz képest csökkenést mutattak. Ebből következően a hazai ipari termelés növekedésének mérséklődésére lehet számítani. A 2019-es év egészét nézve is lassabb ipari termelésbővülésre lehet számítani a korábban tapasztalt szintekhez képest, mivel egyrészt a hazai makrokörnyezetet tekintve a 2018-as kimagasló évet követően idén kisebb lassulást várunk a hazai gazdasági növekedésben az üzleti ciklus előrehaladott állapota miatt (a 2018-as év 4,9%-os növekedését követően 2019-ben 4% alatti GDP-bővülésre számítunk éves szinten). Továbbá a külső környezet tekintetében az eurózóna feldolgozóipara is gyenge teljesítményt mutatott az utóbbi időszakban, valamint az eurózóna iparára vonatkozó bizalmi indexek 2018. év eleje óta kisebb kilengésekkel, de folyamatosan csökkennek.

Azonban a vállalati nagyberuházásoknak köszönhetően az elmúlt évek során érdemben bővültek a hazai feldolgozóipari kapacitások, így az új piacok megszerzése ellensúlyozhatja az ipar teljesítményére irányuló negatív hatásokat. Ezenkívül az ipari szektoron belül legnagyobb súllyal rendelkező járműgyártásban pozitív trendet vetítenek előre a következő évekre az Audi és a Mercedes új beruházásai, az új BMW-gyár megépülése, valamint a beszállítói kör bővülése.

Áprilisi inflációs adatokat ismerhetünk meg csütörtökön

2019 áprilisára 3,6%-os inflációt várunk idehaza az előző év áprilisához viszonyítva. Az üzemanyagárak tovább emelkedtek idén áprilisban márciushoz képest, azonban a külső inflációs nyomás továbbra is alacsony. A márciusi 3,7%-os szinthez viszonyítva tehát az inflációs mutató kismértékű mérséklődésére számítunk áprilisban, melyhez bázishatások is érdemben hozzájárulnak.

Várakozásunk szerint az idei évben további béremelkedés várható a rendkívül feszes hazai munkaerőpiac eredményeként, mely a fogyasztói árakba is begyűrűzhet. Az idei és a jövő évre vonatkozó kétéves bérmegállapodás is fokozhatja ezt a hatást, azonban a béremelkedések vállalatok profitjára gyakorolt negatív hatását a munkáltatói járulékcsökkentések képesek lehetnek ellensúlyozni (július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó kulcsát két százalékponttal csökkenthetik). Összességében az idei és a jövő évben egyaránt 3% feletti maginflációt várunk a hazai gazdaságból érkező árnyomás következtében, viszont 2019-ben és 2020-ban is ennél alacsonyabb, 3% körüli éves átlagos inflációra lehet számítani. Ez utóbbi várakozásunk mögött a globális olajárakra vonatkozó negatív kilátások állnak.